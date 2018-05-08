کارگاه «خلاقیت و هنر» ویژه دانش آموزان دبیرستانی برگزار می شود

دبیر انجمن داستان نویسی حیرت به خبرنگار مهر،گفت: این نشست با حضور هنرمندان، اساتید و مدرسان انجمن حیرت به صورت هفتگی و با هدف کشف و پرورش استعدادهای جوان برگزار خواهد شد.

مجید خادم با بیان اینکه حضور در این جلسات، آزاد و رایگان خواهد بود، افزود: پنجشنبه ۲۰ اردیبهشت ماه جاری نخستین نشست برگزار می شود.

وی با اعلام اینکه زمان برگزاری کارگاه یادشده هر پنجشنبه از ساعت ۱۰ تا ۱۲ است، عنوان کرد: برنامه نشست نخست بدین شکل است که در بخش اول(۱۰ تا ۱۱)، داستان خوانی با اجرای احسان آذرمان سپس در بخش دوم(۱۱ تا ۱۲) سواد هنری با اجرای مجید خادم انجام می گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، انجمن داستان نویسی حیرت در شیراز، چهارراه حافظیه، خیابان حافظ، کوچه ۶، بن بست اول(روبروی ساختمان امیریان)، پلاک ۴۷۴ - ساختمان حیرت قرار دارد و علاقه مندان برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۳۲۲۸۲۵۲۸ تماس بگیرند.