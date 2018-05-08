لزوم ساماندهی بودجه های تحقیقاتی/نخبگان قصد مهاجرت ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار کردستان در ادامه نشست های خود با صاحب نظران بخش ها و رشته های مختلف این بار شامگاه دوشنبه به هم اندیشی با نخبگان و استعداد های برتر استان کردستان در سالن شهدای دولت استانداری نشست.

در این نشست نخبگان نظرات، انتقادات و راهکار های خود را به استاندار کردستان ارائه کردند.

نخبگان قصد مهاجرت ندارند

جمال بارخدا در این نشست گفت: توسعه آموزشی دانشگاه کردستان به شدت احساس می شود و اگر به همین شکل ادامه پیدا کند از روند توسعه دانشگاه ها عقب خواهد افتاد.

این برگزیده جایزه تحصیلی عنوان کرد: مجموعه استانداری باید به دغدغه های دانشگاه های کردستان ورود پیدا کند و در راستای رفع آنها تلاش داشته باشد.

وی گریزی به مدیریت مدارس و نواحی آموزش و پرورش استان زد و گفت: مدیریت مدارس استان کردستان مشخص نیست به چه شکل و براساس چه شاخصه ای صورت می گیرد.

بارخدا ضمن اشاره به سنین پایه آموزشی، افزود: مدارس کشور ما از بحث هوشمند سازی تنها تخته و پروژکتور را دارا هستند و به دیگر موارد هوشمند سازی مدارس توجه نشده است.

این برگزیده تحصیلی اظهار داشت:‌ از دوره های گذشته نخبگان استان کردستان با مدیران استان جلسات برگزار کرده اند و سخنانشان تنها دو ماه روی کاغذ مانده و هیچ نتیجه ای نگرفته نشده است.

نخبگان به راحتی می توانند از کشور خارج شوند و تخصص خود را در کشور های دیگر خرج کنند اما بسیاری از آنها حاضر به ترک کشور و مهاجرت نیستند.

چهره مدیران استان تکراری شده است

سارا سلیمانی نیز در این جلسه گفت: از افراد نخبه و دانش آموخته در اتاق های فکر و کارگروه ها استفاده نمی شود و این افراد تنها در دانشگاه ها مانده اند.

مدیر گروه معماری دانشگاه کردستان عنوان کرد: جمع نخبگان مشکل مالی و اشتغال ندارند و تنها به دلیل تعصبی که روی استان دارند به کردستان بازگشته اند که باید از آنها استفاده شود.

وی افزود: درصورتی که از نخبگان استفاده نشود آنها دلسرد شده و تصمیم به مهاجرت خواهند گرفت.

وی اشاره ای به لزوم استفاده از ظرفیت بانوان در پست های مدیریتی کرد و گفت: نسبت حضور دختران به پسران در دانشگاه ها بسیار زیاد است و بعد از فارغ التحصیل شدن دختران و دور ماندن آنان در بازار کار سرخورده و دلسرد خواهند شد.

سلیمانی با بیان اینکه چهره های مدیریتی استان تکراری شده است، گفت: مدیرانی که سال های سال در پست هایی حضور دارند و نه تنها تاثیر گذار نیستند بلکه عقب گرد نیز می کنند همچنان در پست خود باقی مانده و تغییر نخواهند کرد.

شعبه اسناد ملی کردستان تاسیس شود

مظهر ادوایی نیز با بیان اینکه ۱۵ استان در کشور شعبه اسناد ملی گرفته اند، گفت: کردستان در مرکز اسناد وزارت امور خارجه ۵۰۰ هزار برگ سند دارد که ۱۰ هزار سند آن مربوط به حوزه تجارت است.

این برگزیده جایزه تحصیلی عنوان کرد: کتاب خانه ملی ایران بیش از یک میلیون سند در مورد کردستان را در خود جایی داده و همچنین سند هایی در موسسه مطالعات معاصر اسناد ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی وجود دارد.

وی افزود: در بحث نسخه های خطی کُردی نیز جدا از ایران در کشور های انگلیس، آلمان، فرانسه، روسیه، دانمارک ترکیه و عراق نسخه های خطی کُردی وجود دارند اما با این وجود استان کردستان زیر نظر مرکز اسناد همدان قرار گرفته است.

ادوایی خواستار پیگیری استاندار برای اخذ شعبه اسناد شد و گفت: استان بوشهر تنها ۴۵ نسخه خطی دارد اما شعبه دریافت کرده اند درحالی که کردستان با بیش از هزار نسخه خطی تا کنون شعبه اسناد نداشته است.

نخبگان عرق ملی دارند

هیمن شهابی در این جلسه گفت:‌ به کرات طرح هایی برای برخورد با مخاطرات طبیعی در استان مطرح کرده ام که پذیرفته نمی شود اما همین طرح ها با اعتبارات کلان میلیون دلاری در کشور های جین و نروژ پذیرفته می شود.

این دانش آموخته برتر با بیان اینکه نباید نخبگان تنها در دانشگاه ها به کار گرفته شوند، عنوان کرد: این افراد عرق ملی داشته که به وطن بازگشته اند که خدمت کنند.

وی افزود:‌ من به عنوان یک نخبه بسیار خواهان شرکت در جلسات و کارگروه های استانی بوده و اما متاسفانه هیچ درخواستی از نخبگان برای حضور در جلسات نمی شود.

شهابی گفت: جلسات زیادی در گذشته با مدیران استانی برگزار شده و در خروجی هیچ کدام از آنها صحبت ها اجرایی نشده و به راستی نخبگان تمایلی به حضور در جلسات و هم اندیشی با مدیران ندارند.

دستگاه های دولتی شاخص ارزیابی عملکرد ندارند

مظفر بیگلر نیز گفت: به عنوان یک شرکت برتر بخش خصوصی از عملکرد دانشگاه ها باید گلایه کرد زیرا فارغ تحصیلان دانشگاهی از توانایی لازم برخوردار نیستند.

مدیر عامل شرکت مهندسین مشاور راه یاب ملل با بیان اینکه شاخصه ارزیابی تیم های ورزشی در جدول رده بندی مشخص می شود، گفت: ادارات و دستگاه های دولتی شاخص ارزیابی عملکرد مشخصی براساس جدول ندارند به همین دلیل رقابتی میان دستگاه ها وجود ندارد.

وی با بیان اینکه اولویت انتخاب مدیران نباید بر اساس بومی یا مذهب آنها باشد، گفت: شایسته سالاری باید درانتخاب مدیران استان صورت بگیرد و افراد توانا بر صحنه های مدیریتی استان قرار بگیرند.

بیگلر افزود: رسیدن به توسعه کار دشواری نیست بلکه به مدیرانی کارآمد نیاز دارد.

ایران از نبود مدیریت منابع رنج می برد

آکو کشاورزی گفت: بنده در استان تهران و آذربایجان غربی در حال فعالیت هستم اما بوروکراسی پر اصطکاک اداری در کردستان بیداد می کند و مانند آن را در هیچ کجا ندیده ام.

مخترع سطح دو بنیاد نخبگان استان کردستان با بیان اینکه کار هایی که ریشه تحقیقاتی دارند بررسی و وام داده نمی شود، عنوان کرد: در طرح اشتغال پایدار افراد با ارائه طرح ها تکراری تنها به دنبال خراب کردن بازار و فعالیت های دیگران هستند.

وی گفت: چندین سال است که در کشور ما افراد کم سواد می توانند تسهیلات دریافت کنند اما افراد نخبه یا تحصیل کرده نمی توانند به راحتی افراد کم سواد وام یک میلیاردی دریافت کنند.

کشاورزی با اشاره به لزوم بررسی نحوه هزینه شدن اعتبارات پژهشی ادارات، افزود: در چندین طرح تحقیقاتی به ادارات مراجعه کرده که حاضر به تامین اعتبار تحقیقاتی پروژه بنده نشدند.

این مخترع عنوان کرد: ایران به دلیل فروش نفت نقدینگی و در طرف دیگر منابع انسانی خوبی دارد اما از نبود مدیریت منابع رنج می برد که باید از نخبگان در مدیریت های مختلف استفاده شود تا وضعیت کشور تغییر پیدا کند.

گفتنی است، در این نشست استاندار کردستان نخبگان را مشاور خود معرفی کرد مقرر شد در این راستا برای نخبگان معرفی شده حکم صادر کند.