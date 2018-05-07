۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۲:۵۱

مقام امنیتی عراق: البغدادی در نزدیکی مرز سوریه مخفی شده است

یک مقام بلندپایه عراقی گفت: سرکرده داعش زنده است و در منطقه ای نزدیک مرز عراق با سوریه مخفی شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، یک مقام بلندپایه امنیتی عراق به شبکه خبری «فاکس نیوز» آمریکا گفت که «ابوبکر البغدادی» سرکرده گروهک تروریستی داعش همچنان زنده است و در روستایی در نزدیکی مرز عراق و سوریه مخفی شده است.

بر این اساس «ابوعلی البصری» مدیرکل اطلاعات و مبارزه با مواد مخدر وزارت کشور عراق به این شبکه آمریکایی گفت: اطلاعات به دست آمده نشان می دهد وی در منطقه ای روستایی به نام «حجین» زندگی می کند.

به گفته البصری، اطلاعات در خصوص محل اختفای سرکرده تروریست های داعش به تازگی به دست آمده است و از این اطلاعات برای حمله هوایی به این منطقه استفاده خواهد شد.

البغدادی نام مستعار «ابراهیم عواد ابراهیم البدری» است که جولای ۲۰۱۴  برای نخستین بار از مسجد جامع موصل، تشکیل حکومت خودخوانده عراق و شام موسوم به داعش را اعلام کرد.

