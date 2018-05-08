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۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۶:۴۴

مسئول امور مددکاری مجمع خیرین سلامت همدان خبر داد:

مساعدت به ۹۶ بیمار سخت‌درمان در همدان

مساعدت به ۹۶ بیمار سخت‌درمان در همدان

همدان - مسئول امور مددکاری مجمع خیرین سلامت همدان از مساعدت مجمع خیرین سلامت به ۹۶ بیمار سخت‌درمان در همدان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی همدان، حمید شاکری‌صفت به اقدامات مجمع خیرین سلامت در ماه‌های پایانی سال گذشته اشاره کرد و اظهار کرد:‌ ۱۲۵ بیمار در ۶ ماه پایان سال گذشته به مجمع خیرین سلامت همدان مراجعه کرده‌اند.

وی با اشاره به اینکه در این مدت به ۹۶ بیمار مساعدت و ۳۱ بیمار راهنمایی شد، از مساعدت به ۵۸ بیمار مبتلا به سرطان خبر داد و افزود: در این مدت به ۳۶ بیمار در گروه سایر بیماری‌ها مساعدت شد.

مسئول امور مددکاری مجمع خیرین سلامت همدان عنوان کرد: ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال در مجموع به بیماران طی ۶ ماهه پایانی سال گذشته مساعدت شد که ۶ ماهه ابتدای سال ۲ میلیارد و ۳۶۸ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال بود.

وی با اشاره به اینکه تعداد حامیان طرح سخاوت ۲۱۵ نفر بودند که به ۱۷۵ بیمار کمک شد، افزود: در قالب طرح سخاوت ۷۹۸ میلیون و ۲۵۰ هزار ریال مساعدت شده است.

کد مطلب 4290599

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