به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی همدان، حمید شاکری‌صفت به اقدامات مجمع خیرین سلامت در ماه‌های پایانی سال گذشته اشاره کرد و اظهار کرد:‌ ۱۲۵ بیمار در ۶ ماه پایان سال گذشته به مجمع خیرین سلامت همدان مراجعه کرده‌اند.

وی با اشاره به اینکه در این مدت به ۹۶ بیمار مساعدت و ۳۱ بیمار راهنمایی شد، از مساعدت به ۵۸ بیمار مبتلا به سرطان خبر داد و افزود: در این مدت به ۳۶ بیمار در گروه سایر بیماری‌ها مساعدت شد.

مسئول امور مددکاری مجمع خیرین سلامت همدان عنوان کرد: ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال در مجموع به بیماران طی ۶ ماهه پایانی سال گذشته مساعدت شد که ۶ ماهه ابتدای سال ۲ میلیارد و ۳۶۸ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال بود.

وی با اشاره به اینکه تعداد حامیان طرح سخاوت ۲۱۵ نفر بودند که به ۱۷۵ بیمار کمک شد، افزود: در قالب طرح سخاوت ۷۹۸ میلیون و ۲۵۰ هزار ریال مساعدت شده است.