دولت برای اداره کشور در هر شرایطی برنامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق جهانگیری صبح سهشنبه در کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران که به میزبانی استان البرز در حال برگزاری است از البرز بهعنوان استانی مهم و راهبردی یادکرد و گفت: از همه عزیزانی که در برگزاری این کنفرانس تلاش کردهاند تشکر میکنم و برای همگی آرزوی توفیق روزافزون دارم.
وی ضمن ابراز امیدواری از اینکه با برگزاری کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران به نتایج خوبی دست پیدا کنیم، گفت: امیدواریم این نتایج به توسعه پایدار حوزه کشاورزی کشور بیانجامد.
معاون اول رئیسجمهور در بخش دیگری با تأکید بر اینکه دانشگاه بهعنوان مغزی متفکر که مسئولیت اصلی توسعه علم در کشور را به عهده دارد و عهدهدار تربیت مدیران و نیروی انسانی توانمند در کشور است، گفت: این نهاد پیشرفت کشور را تسریع میکند.
جهانگیری با اشاره به اینکه نهاد دانشگاه پای ثابت همه اتفاقات مهم در کشورها و بهطور مشخص در ایران است، گفت: باید به این موضوع توجه ویژه شود.
وی از نهادهای مدنی بهعنوان نهاد دوم یادکرد که میتوانند توسعه و پیشرفت کشور را تسریع کنند و گفت: متخصصان رشتههای مختلف در این نهادها مشغول به فعالیت هستند.
معاون اول رئیسجمهور تأکید کرد: نهادهای مدنی بدون تردید پای ثابت هر اقدام توسعهای برای کشور هستند.
نباید از قافله توسعه جا بمانیم
جهانگیری در بخش دیگری با تأکید بر اینکه در همه کشورها دولت نقش جدی در پیشرفت دارد، گفت: گاهی با زیادهرویهایی نیز مواجه هستیم؛ برخی مدعی میشوند که دولتها همهکاره توسعه است و از دیگران سلب اختیار میکنند.
وی به نقش پررنگ دولت در اقتصاد، سیاست و اداره کشور اشاره کرد و گفت: شاید این تعابیر باعث شود که برخی بگویند دولت پای ثابت و همهکاره توسعه کشور است. کشورهای که اینگونه فکر میکنند از قافله توسعه عقب میمانند.
به گفته معاون اول رئیسجمهور سه نهاد اصلی دانشگاه، نهادهای مدنی و دولت پایههای توسعه هستند و باید به مسائل بنیادی، اساسی و چالشهای پیش رو کشور بپردازند.
جهانگیری مهمترین پیام این کنفرانس را تلاش سه نهاد دانشگاه، نهادهای مدنی و دولت برای رفع چالشهای کشور عنوان کرد و گفت: کشورها برای رفع چالشها به گفتگو احتیاج دارد.
وی با تأکید بر اینکه برای حل چالشهای کشور به گفتگوی سازنده نیاز داریم، گفت: مسائل کشور مسائلی ساده و تکبعدی نیست اما نباید از خاطر دور داشت که برخی از این مسائل به دلیل گذشت زمان به مسائل چندوجهی تبدیلشدهاند.
معاون اول رئیسجمهور در بخش دیگری با اشاره به مسئله کمبود آب، گفت: برای مثال نمیتوان به این موضوع سطحی نگاه کرد، باید نسبت به حل مشکلات به فهمی اساسی دست پیدا کنیم، در این مسیر ابعاد سیاسی بیشازپیش خودش را نشان میدهد به همین منظور یافتن راهکارهای فوری درازمدت نیازمند توجه ویژه است.
اینکه عدهای تلاش میکنند که شرایط کشور را بهگونهای بحرانی و نگرانکننده جلوه دهند جای سؤال داردجهانگیری با اشاره به اینکه باید به اولویتهای کشور توجه و فهرستی از مشکلات تهیه شود، گفت: در حوزه اقتصاد مشکلات بزرگی وجود دارد، بیکاری، فقر و مسائل اجتماعی مانند حفاظت از محیطزیست به مسائلی جدی تبدیلشده وزندگی مردم را تحت تأثیر قرار داده است.
وی مسئله کمبود منابع آبی و وجود آسیبهای اجتماعی را ازجمله چالشهای جهانی دانست که بسیاری از کشورها با آن دستوپنجه نرم میکنند و گفت: حال این سؤال مطرح است که آیا میتوان بدون گفتگو بر این مشکلات غلبه کرد؟
معاون اول رئیسجمهور تأکید کرد: باید توانایی حل مشکلات را به دست آوریم و در راستای پیشرفت کشور و نظام اقدام کنیم.
جهانگیری بابیان اینکه سیاست به معنای پیداکرده راهکاری است که بتوان جامعه به پیشرفت و توسعه دست یابد، گفت: اینکه عدهای تلاش میکنند که شرایط کشور را بهگونهای بحرانی و نگرانکننده جلوه دهند جای سؤال دارد.
وی بابیان اینکه کشورها تلاش میکند مشکلاتشان را حل کنند، گفت: حال در کشور برخی مسائل را با گونهای جلوه میدهند که مردم مأیوس شوند.
برجام نشانگر قدرت دیپلماسی ایران است
معاون اول رئیسجمهور با تأکید بر اینکه برخی با دولت دشمنی میکنند و شرایط کشور را بهگونهای ترسیم میکنند که حس تضعیف دولت در جامعه تقویت شود، گفت: امروزه کشور بیش از مشکلات با بزرگنمایی برخی روبهرو است.
به گفته جهانگیری بزرگنمایی مشکلات دولت در دستور کار دشمنان است آنها با دنبال ایجاد تنش در کشور هستند.
وی با اشاره به اینکه ایران حوادث بزرگی را در طول انقلاب پشت سر گذاشته است، گفت: تخریب و تضعیف سرمایههای اجتماعی و گسترش ناامیدی به مشکلات جامعه دامن میزند، ایران کشور بزرگی است و فرصتهای زیادی دارد و میتواند با مشکلات فائق آید.
معاون اول رئیسجمهور با تأکید بر اینکه باید با وحدت و انسجام کشور را توسعه دهیم، گفت: ما در بسیاری از حوزهها نشان دادهایم که میتوانیم، دشمنان فضایی علیه ایران درست کرده بودند که بهسختی یک ایرانی میتوانست به ایرانی بودن خود افتخار کند.
جهانگیری بابیان اینکه نشان دادهایم ایران مقابل همه قدرتهای دنیا یکتنه میایستد و حرف خود را به کرسی مینشاند، گفت: برجام نشانگر قدرت دیپلماسی ایران است. در مسئله برجام همه کشورها حضور داشتند و ایران مقابل همه آنها به توافقی رسید که جز افتخار چیزی دیگری نیست.
بدعهدی آمریکا در مسئله برجام روسیاهی بزرگی خواهد بود
وی با اشاره به بی عهدی آمریکا در مسئله برجام، گفت: ایران برای اداره کشور در هر شرایطی برنامه دارد، برای آمریکا روسیاهی بزرگی خواهد بود که بدعهدی کرده و توافق را به هم بزند.
معاون اول رئیسجمهور با اشاره به اینکه توانستیم، رشد منفی اقتصادی کشور در سال ۹۳ را مثبت کنیم، گفت: برخی میگویند این مسئله به دلیل فروش نفت بوده است درصورتیکه چنین نیست.
جهانگیری با اشاره به تکرقمی شدن تورم، گفت: بهرهبرداری از فازهای پارس جنوبی نشان از توانایی دولت دارد، در حال حاضر کمی بیشتر از قطریها بهرهبرداری میکنیم، از چندین سد بهرهبرداری شده همه اینها بهواسطه تلاش شبانهروزی انجام پذیرفته است.
وی با تأکید بر اینکه در استان خوزستان و سیستان و بلوچستان اقدامات خوبی انجامشده است، گفت: در حال حاضر کشور بیش از هر چیز دیگری به همدلی و اتحاد نیاز دارد.
معاون اول رئیسجمهور در بخش دیگری با تأکید بر اینکه در حوزه کشاورزی بسیاری از اهداف محقق شده است، گفت: ارتقاء امنیت غذایی و توسعه تولیدات از گذشته تاکنون در دستور کار بوده و تقویتشده است.
۸۶ درصد جمعیت روستایی از نعمت گاز برخوردار هستند
جهانگیری با اشاره به خودکفایی کشور در تولید گندم، گفت: اقتصادی شدن مسائل کشاورزی از مهمترین مسائل کشور است که در دستور کار قرار دارد.
وی با تأکید بر اینکه توسعه روستاها از مهمترین دغدغههای دولت است، گفت: ۱۱ هزار و ۵۰۰ روستا از نعمت گاز برخوردار هستند، امروز بیش از ۸۶ درصد از جمعیت روستایی کشور از نعمت گاز برخوردارند ولی باز با پدیده مهاجرت مواجه هستیم.
معاون اول رئیسجمهور با تأکید بر اینکه اقتصاد کشاورزی ایران آماده یک خیزش بزرگ است، گفت: یکی از رویکردهای اقتصاد مقاومتی دانشبنیان کردن کشور و مردمی کردن فعالیتهای اقتصادی است.
جهانگیری دانشبنیان شدن حوزه کشاورزی و بالا بردن سهم کشاورزی کشور در اقتصاد را مهم ارزیابی کرد و گفت: باید در این حوزه گامهای بزرگی برداریم و دولت نیز در این زمینه از هیچ تلاشی فروگذار نیست.
