صادرات کارگر خارجی به بیکارترین استان کشور

به گزارش خبرنگار مهر، پر بیراه نیست اگر بگوییم تقریبا اکثر کارفرماها به دنبال نیروی کار ارزان هستند تا هزینه ها و قیمت تمام شده کالاها و محصولات خود را کاهش دهند، البته این موضوع در کرمانشاه کاملا باب میل کارفرمایان است.

استفاده از نیروی کار ارزان در شرایط وجود مازاد عرضه نیروی کار هم امری کاملا طبیعی است و وقتی شما با جمعیت عظیم جویای کار و رقابت آنها برای تصدی مشاغل مختلف حتی با پیشنهاد نازل ترین دستمزدها روبه رو باشید، دیگر دغدغه چندانی نخواهید داشت.

حالا موضوع جالب تر می شود اگر بشنوید در استانی که رتبه اول بیکاری کشور را دارد برخی کارفرماها حتی به پرداخت این دستمزدهای چندرغاز هم راضی نمی شوند و از کارگران اتباع کشور افغانستان استفاده می کنند!

هرچند بر اساس دستورالعمل کمیسیون ساماندهی اتباع خارجی در ایران، به کارگیری کارگران اتباع کشور افغانستان در مناطقی از کشور اعم از مرکز و غرب ممنوع است که البته این ممنوعیت گامی در راستای مدیریت بهتر اتباع خارجی است.

حتی در صورت سرپیچی کارفرمایان از این دستورالعمل آنان مجبور به پرداخت جرائم سنگین نقدی و حبس هستند، اما شاهد به کارگمادن آنان در بخش هایی از منطقه ماهیدشت در حوزه کشاورزی هستیم این در حالی است که کرمانشاه از معضل بیکاری روز افزون رنج می برد.

بنا بر اخبار رسیده تعدادی از کارگران اتباع کشور افغانستان در شرایطی که کار کردن اتباع خارجی در مناطق غرب کشور ممنوع است در عرصه کشاورزی مشغول به فعالیت هستند که البته از برخورد با این تخلفات تاکنون گزارشی ارائه نشده است.

کسی حق به کارگیری کارگران اتباع افغانستان را ندارد

رییس سازمان جهادکشاورزی استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر در زمینه بکارگیری کارگران اتباع کشور افغانستان در کرمانشاه گفت: کارگران افغانی اجازه ندارند در کرمانشاه کار کنند مگر اینکه کارفرماهای آنها از طریق سفارتخانه یا اداره امور اتباع استانداری مجوز به کارگیری را گرفته باشند.

شهبازی با بیان اینکه تاکنون موردی مشاهده نکرده ایم و گزارشی هم نداشته ایم، افزود: کارگران افغانستان در استان های مشخص شده از جمله کردستان، کرمانشاه و ایلام حق فعالیت و کار ندارند.

وی با تصریح اینکه کسی حق به کارگیری کارگران تبعه افغانستان در کرمانشاه ندارد، بیان داشت: حتی بنیاد مسکن هم می خواست در بازسازی مناطق زلزله زده از این افراد استفاده کند، اما اجازه ندادند.

منطقه کرمانشاه خط قرمز کارگران اتباع کشور افغانستان است

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه گفت: منطقه کرمانشاه خط قرمز کارگران اتباع افغانستان است.

یاوری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه منطقه کرمانشاه خط قرمز کارگران اتباع افغانستان است و با تکذیب این خبر اظهار داشت: در کرمانشاه ممنوعیت شدید به کارگیری نیروهای افغانستانی وجود دارد.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه بیان کرد: البته این خبر صحت ندارد زیرا بازرسان ما به محض مطلع شدن برخورد می کنند.

یاوری گفت: سال گذشته سه چهار نفر کارگر تبعه افغانستان در استان به کارگیری شدند که به شدت با آنان برخورد شد.

وی افزود: اخیرا نیز گزارشی در این زمینه دریافت نشده است.

به گزارش مهر، انکار مسئولان در این مورد و اظهار بی اطلاعی آنها با وجود صحت ماجرا موضوعی قابل تامل است و در این میان تنها حق کارگران کرمانشاهی است که پایمال می شود.