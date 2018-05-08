ششمین نمایشگاه ملزومات جهیزیه در قزوین گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، ششمین نمایشگاه ملزومات جهیزیه، فرش ماشینی، موکت و کفپوش از ۱۷ لغایت ۲۱ اردیبهشت ماه به مدت پنج روز در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی استان قزوین برگزار شده است.

هادی طاهرخانی مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان قزوین در این باره اظهار کرد: این نمایشگاه در فضایی به مساحت ۴۰۰۰ مترمربع و با حضور بیش از ۸۰ مشارکت کننده برپا خواهد شد.

وی افزود: برقراری ارتباط مستقیم بین تولیدکننده و مصرف‌کننده، آشنایی مردم با آخرین تولیدات، ایجاد فضاهای رقابتی به منظور افزایش تنوع انتخاب و ایجاد دسترسی بهتر به کالاهای مورد نیاز از جمله اهداف برپایی این رویداد اقتصادی است.

طاهرخانی یادآور شد: ششمین نمایشگاه ملزومات جهیزیه عروس، فرش ماشینی، موکت و کفپوش در مدت برگزاری از ساعت ۱۶ الی ۲۲ در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی استان قزوین واقع در بلوار امام خمینی (ره) جنب صدا و سیما، برای بازدید علاقمندان دایر است.