به گزارش خبرگزاری مهر، امیر کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش در اختتامیه بیست و دومین دوره آموزش میدانی هیات معارف جنگ شهید سپهبد صیادشیرازی که با حضور دانشجویان دانشگاه‌های افسری ارتش در جنوب برگزار شد، گفت: هیات معارف جنگ از ابداعات و ابتکارات شهید سرافراز اسلام صیادشیرازی است.

وی در ادامه تاکید کرد: فرماندهی معظم کل قوا توجه و علاقه بسیاری به نهضت معارف جنگ دارند و به کرار از این برنامه تعریف کرده‌اند.

امیر حیدری خطاب به دانشجویان افزود: روزی که نیت کردید وارد ارتش شوید، یک روز تاریخی و سرنوشت‌ساز در زندگیتان بود. کسوت نظامی‌گری شغل نیست؛ بلکه یک تکلیف است و کسی که به این جایگاه مقدس قدم گذاشته است باید بداند که امانت بزرگی را به دوش می‌کشد. شانه‌های مردانه شما از همان دوران ورود به دانشگاه افسری زیر بار مسئولیت بسیار سنگین رفته است.

وی تصریح کرد: اردوگاه هیات معارف جنگ شهید صیادشیرازی سوالات ذهنی شما را در خصوص دوران دفاع مقدس و پیشکسوتان برطرف کرده و با حضور اساتید و پیشکسوتان دفاع مقدس جواب تمامی پرسش‌های خود را خواهید گرفت.

فرمانده نیروی زمینی ارتش بیان کرد: شما اینجا حضور پیدا کرده‌اید تا تاریخ دفاع مقدس را از زبان خالقان سراسر افتخار دفاع مقدس که گنجینه‌هایی ناتمام و تاریخ‌سازان آن حماسه عظیم هستند، بدون واسطه بیاموزید و این یک موهبت الهی برای شما است.

وی افزود: دانشجویان در این منطقه آموختند که عملیات‌های دوران دفاع مقدس چگونه و با حضور چه کسانی به پیروزی رسید، چگونه دشمن به مرزهای کشور تجاوز کرد و چگونه با توانمندی رزمندگان اسلام از کشور بیرون رانده شد.

فرمانده نیروی زمینی ارتش در پایان تصریح کرد: شما با آموخته‌هایی که از اردوی هیأت معارف شهید صیاد شیرازی کسب کرده‌اید باید با الگو قرار دادن شهدا، ایثارگران و پیشکسوتان و ادامه راه نورانی آن عزیزان، با صلابت و پر توان در رکاب فرماندهی معظم کل قوا با قدرت از اقتدار و تمامیت ارضی ایران اسلامی دفاع کنید.