به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس در لیگ هفدهم هم مثل لیگ شانزدهم به مقام قهرمانی رسید و یکی از وجوه اشتراک این دو قهرمانی توام شدن با داشتن بهترین خط دفاعی و کمترین گل خورده بود. سرخ پوشان در این فصل تنها ۱۵ بار در ۳۰ مسابقه گل خوردند تا با میانگین نیم گل خورده برای هر بازی رکورد جالبی از خود به جای بگذارند. برانکو این اتفاق را در دومین سال پیاپی برای تیمش رقم زد تا قهرمانی را با داشتن بهترین خط دفاعی مزین کند.

علیرضا بیرانوند سنگربان ملی پوش سرخ پوشان با این که در لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا رکورددار ثبت کلین شیت است تا چنین به نظر آید که نقش مهمی در استحکام خط دفاعی این تیم دارد. اما اشتباهات فاحش این دروازه‌بان در برخی بازی های تیمش و به خصوص در هفته‌ها و ماه‌های اخیر نه تنها نگرانی هایی بابت چارچوب دروازه تیم ملی ایران در جام جهانی ایجاد کرده است، بلکه این شائبه را ایجاد کرده که نقش بیرانوند در استحکام خط دفاعی پرسپولیس کمتر از آنچیزی باشد که به نظر می‌آید.

پرسپولیس در بازی رفت از مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا برابر الجزیره امارات با نتیجه ۳ بر ۲ شکست خورد و این اتفاق در حالی افتاد که نقش بیرانوند روی گل‌های الجزیره اگر بیشتر از مهاجمان تیم اماراتی نبوده باشد، کمتر هم نبود.

دروازه پرسپولیس در حالی ۳ بار بر روی مهاجمان الجزیره باز شد که قطعا هر کدام از آن گلها با واکنش‌های درست هر دروازه‌بانی(خصوصا گل سوم) به ثمر نمی‌رسید و اشتباهات بیرانوند روی گل‌های الجزیره کاملا مشهود بود. به خصوص سومین گل این تیم که در دقیقه ۹۵ و با ضربه ای چیپ که با سر مهاجم الجزیره به دست آمد ثبت شد.

سید جلال حسینی کاپیتان کهنه کار تیم پرسپولیس بازی تیمش برابر الجزیره را به دلیل محرومیت از دست و غیبت او در این بازی کاملا به چشم آمد. مثل همه بازی‌های دیگری که وی به هر دلیلی برای سرخ پوشان بازی نمی‌کرد. پرسپولیس بدون حسینی و با حسینی تفاوتی آشکار دارد. خط دفاعی سرخ پوشان در غیاب این بازیکن باتجربه بی نظم و پر مشکل است و مکمل اشتباهات صورت گرفته در صف مدافعان پرسپولیس هم سنگربان ملی پوش این تیم است.

پرسپولیس معمولا در غیاب حسینی آنقدر در خط دفاعی مشکل دارد که بتوان چنین تعبیر کرد که کلین شیت‌های پر شمار سرخ پوشان را بیشتر از آن که باید به پای بیرانوند نوشت، باید به حساب سید جلال حسینی گذاشت.

شاگردان برانکو دوشنبه شب و در مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا در ابوظبی به مصاف الجزیره رفتند و این بازی را با نتیجه ۳ بر ۲ به حریف خود واگذار کردند تا برای صعود به مرحله بعد چشم انتظار بازی برگشت بنشینند. دیداری که قرار است ۲۴ اردیبهشت در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شود.