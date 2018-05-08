سال آینده ۲ هزار دانش آموز به مدارس نیشابور افزوده می شود

حسین مهر آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مدارس غیر دولتی نقش شایانی در کمک به مجموعه آموزش و پرورش دارند و در چند سال اخیر این مدارس در ساحت های مختلف تربیتی رشد چشمگیری داشته اند.

وی افزود: مدیر و معاونان در مدارس غیردولتی خیرین جان و مال خود هستند و تمام موسسین مدارس غیردولتی کسانی هستند که سال ها در عرصه تعلیم و تربیت گام های موثر برداشته اند.

مدیر آموزش و پرورش نیشابور ادامه داد: معلمین ما در هر حوزه ای که وارد شده اند اثر گذار بوده اند و امروز باید تکریم معلم در تمام سال انجام شود.

وی ابراز کرد: سال آینده بیش از ۲ هزار دانش آموز به دانش آموزان نیشابور افزوده می شود و ما سخت نیازمند کمک مدارس غیر دولتی در بخش های مختلف به ویژه توسعه طرح بسته های حمایتی هستیم.

مهر آبادی بیان کرد: در نیشابور بیش از ۱۲ هزار دانش آموز در مدارس غیردولتی تحصیل می کنند که این آمار نشان از جایگاه و نقش مهم این مدارس در آموزش و پرورش دارد.