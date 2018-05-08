سیدمحمد موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره حضور و شرایط تیم ملی در لیگ ملت های والیبال گفت: امسال لیگ جهانی شرایط بسیار سخت تری نسبت به سال های گذشته دارد چرا که در سال‌های گذشته مسابقات در سه هفته برگزار می شد اما امسال در ۵ هفته برگزار می شود. محل برگزاری رقابت ها در بین قاره ها جا به جا می شود و هر هفته سه بازی بسیار سخت خواهیم داشت که همین کار را بسیار سخت می کند.

موسوی در ادامه افزود: به همین دلیل در یک ماه گذشته تمرینات بسیار خوبی را انجام داده ایم. تا نخستین بازی خود در لیگ ملت های والیبال حدود ۱۰ روز زمان داریم، خدا را شکر آسیب دیدگی های بازیکنان کم است، بدن های ملی پوشان به آمادگی نسبی رسیده و امیدوارم با شرایط خوبی بتوانیم در این دوره از رقابت ها شرکت کنیم.

سید محمد موسوی در پاسخ به این سوال که در دوره گذشته مسابقات یک هفته از بازی ها به دلیل مصدومیت از دست داده است، آیا امسال شرایط خوبی را خواهد داشت؟ گفت: امسال خیلی بهترم و آسیب جدی ندارم. به همراه سایر بازیکنان تمریناتم را ادامه می دهم و امیدوارم همانند سال گذشته دچار آسیب دیدگی نشوم. دوره گذشته نخستین سالی بود که یک هفته از لیگ جهانی را از دست دادم و بعد از آن نیز، آسیب دیدگی ام در شرایط بازی کردن من تاثیرگذار بود، ولی در کل امسال شرایط بهتری را نسبت به دوره گذشته دارم.

ملی پوش باسابقه تیم ملی والیبال درباره حضور بازیکنان جوان در اردوی تیم ملی گفت: بازیکنان جوان بسیار خوب کار می کنند، آنها هم جوان و هم با تجربه هستند و از نظر فنی شرایط خوبی دارند. قطعا بازی کردن آنها در کنار بازیکنان بزرگ و همچنین حضور در لیگ جهانی و انجام بازی های بزرگ به آنها کمک می کند تا پخته تر شوند و به تیم ملی نیز کمک کنند.

سید محمد موسوی در پاسخ به این سوال که آیا با ممنوع المصاحبه بودن بازیکنان موافق است یا خیر؟ گفت: چه کسی ممنوع المصاحبه کرده است؟ کسی چیزی در این زمینه به ما اعلام نکرده است ما ممنوع المصاحبه نیستیم، من چنین چیزی را نشنیده ام و اگر صحت داشته باشد فکر نمی کنم اتفاق خوبی باشد. ما که تیم نوجوانان نیستیم!

موسوی در ادامه اظهار کرد: رسانه می تواند هر رشته و هنری را بزرگ کند و به مردم نشان دهد. محدود کردن رسانه کار خوبی نیست.