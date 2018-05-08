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۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۸:۵۶

حجت میرزایی انصراف داد/رقابت برای شهردار شدن، چهارنفره شد

حجت میرزایی انصراف داد/رقابت برای شهردار شدن، چهارنفره شد

در حالی که چند دقیقه دیگر انتخاب برای دو گزینه نهایی شهرداری تهران برگزار می شود، یکی از کاندیداها انصراف داد.

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که اعضای شورای شهر تهران جلسه هم اندیشی برگزار کردند، یکی از پنج گزینه انصراف داد و رقابت چهار نفره شد.

در حال حاضر سید محمود حسینی، افشانی، سمیع الله حسینی مکارم و پیروز حناچی چهار گزینه شهرداری تهران هستند.

کد مطلب 4290639
نورا حسینی

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