حجت میرزایی انصراف داد/رقابت برای شهردار شدن، چهارنفره شد

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که اعضای شورای شهر تهران جلسه هم اندیشی برگزار کردند، یکی از پنج گزینه انصراف داد و رقابت چهار نفره شد.

در حال حاضر سید محمود حسینی، افشانی، سمیع الله حسینی مکارم و پیروز حناچی چهار گزینه شهرداری تهران هستند.