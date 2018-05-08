جشنواره ملی پویانمایی تلویزیونی ایران در همدان پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین جشنواره ملی پویانمایی تلویزیونی ایران پس از ۳ روز داوری و برگزاری نشست های تخصصی شامگاه دوشنبه در سالن اجتماعات استانداری همدان به کار خود پایان داد.

مقدمات برگزاری جشنواره پویانمایی از زمستان سال ۹۵ کلید خورد و ۱۶ نفر از مدیران و چهره های به نام در حوزه پویانمایی، رسانه و فرهنگ و هنر اعضای شورای سیاستگذاری را تشکیل می دادند.

طبق گفته مسئولان و دست اندرکاران این برنامه؛ بیش از ۱۰۱۱ اثر به دبیرخانه نخستین جشنواره ملی پویانمایی تلویزیونی ایران ارسال شده بود که ۷۰ درصد آن مربوط به بخش خصوصی و نهادهای مردمی بود.

همچنین هیئت داوران آثار شامل ۵۲ نفر امر داوری این جشنواره را عهده دار بودند و داوری آثار در ۹ گروه به مدت ۲ ماه انجام شد و از بین این آثار ۶۷ اثر برتر رتبه‌هایی را از آن خود کردند.

این جشنواره ۱۶ بخش داشت که ۵ بخش آن اصلی، ۱۰ بخش فرعی و یک بخش ویژه بود.