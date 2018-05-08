تنها ۸ طرح اشتغال در شهرستان نور مصوب شده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی شادمان دوشنبه شب در حاشیه کارگروه اشتغال استان، با بیان اینکه حدود دو تا سه برابر اعتباراتی که به شهرستانها تخصیص داده شد، طرحها تصویب و به استان فرستاده شد، ابراز امیدواری کرد که این طرحها در کمیته استانی تصویب شود.
فرماندار نور با بیان اینکه از تعداد ۴۶۸ طرح ارسالی در حوزه اشتغال شهرستان تنها ۸ طرح مصوب شده است، افزود: به اعتقاد ما فرمانداران این امر بیانگر آن است که میان دستور وزیر کار و بانکها تفاوتهایی وجود دارد و ما را برای رسیدن به نتیجه دچار مشکل خواهد کرد و اگر این تفاوتها در این دو حوزه حل شود بسیاری از مشکلات ما نیز حل خواهد شد.
وی از دیگر مسائل پیش روی این طرحها به مدارکی که بانکها تقاضا دارند اشاره کرد و افزود: در بومگردی از افراد سند میخواهند درحالیکه امکان ارائه سند برای خانههای بافتهای سنتی روستایی وجود ندارد.
شادمان با اشاره به درخواست مدیران مبنی بر اینکه طرحهای روستایی باید بهصورت کارشناسی نوشته شود، افزود: این امر هزینهای حدود ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزارتومان را به روستائیان تحمیل خواهد کرد و ما باید شرایط را برای متقاضیان آسانسازی کنیم تا دچار مشکلات نشویم.
نظر شما