به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام موسوی تبریزی شامگاه دوشنبه در مراسم تجلیل از مقام شامخ معلم در محل دارالقرآن کریم شهر زنجان، با تاکید بر افزایش موقوفات قرآنی، افزود: موقوفات قرآنی در استان زنجان کم است.

وی اظهار کرد: افرادی که در حوزه‌های مختلف قرآنی فعالیت می‌کنند باید وارد عرصه شوند و در خصوص جذب موقوفات استانی تلاش خود را به کار گیرند.

معاون فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان زنجان گفت: ابتدای امسال را با ۲ موقوفه که شامل ۲ خانه می‌شود آغاز کرده‌ایم و امیدوارم این موقوفات بیش از گذشته باشد تا بتوانیم اقداماتی فرهنگی و قرآنی مناسبی را برنامه‌ریزی کنیم.

موسوی تبریزی به ماه مبارک رمضان اشاره کرد و افزود: در نظر داریم که مراسم جزء خوانی قرآن را در اوقات قبل از ظهر برای بانوان و اوقات بعد از ظهر برای برادران را اجرا کنیم.

در پایان از فعالان عرصه قرآن با اهدا لوح تقدیر به عمل آمد، همچنین ۴ مجوز به مسئولان مربوطه جهت راه‌اندازی مراکز مرتبط با دارالقرآن کریم زنجان برای آموزش قرآن اعطا شد.

آئین تجلیل از مقام شامخ معلم که همه ساله در محل دارالقرآن کریم شهر زنجان برگزار می شود از معدود برنامه های است که در زمان مقرر و بدون تاخیر و بانظم خاص برگزار می شود.