فیزیوتراپیست های ایران در تهران گردهم می آیند

به گزارش خبرنگار مهر، دومین کنگره بین المللی و بیست و نهمین کنگره فیزیوتراپی ایران با هدف پیشگیری از بیماری ها و شعار «فیزیوتراپی راهی است به سوی زندگی سالم»، برگزار می شود.

معاون درمان وزارت بهداشت، مهمان ویژه این کنگره است که در مراسم افتتاحیه سخنرانی می کند.

بی اختیاری ادرار، مشکلات و بیماری های ارتوپدی، بیماری های زنان، اختلالات کف لگن، بیماری های عضلانی اسکلتی، بیماری های قلب و ریه، بیماری ها و مشکلات پس از دوران بارداری، حرکات اصلاحی و اختلالات و انحرافات ستون فقرات و مفاصل و همچنین آرتروز، از مهم ترین مباحث و محورهای این کنگره خواهد بود.

دکتر بهروز عطارباشی مقدم دبیر علمی دومین کنگره بین المللی و بیست و نهمین کنگره انجمن فیزیوتراپی ایران، گفت: فیزیوتراپی، نقش مهمی در پیشگیری از بیماری های عضلانی اسکلتی دارد.

وی با اشاره به حضور ۹ میهمان خارجی از کشورهای آمریکا، انگلستان، استرالیا، ایتالیا، پاکستان و هند در کنگره پیش رو، افزود: از حدود ۱۰۰ مقاله ارسالی به دبیرخانه کنگره، ۱۸ مقاله برای سخنرانی پذیرفته شده است. همچنین، ۴۰ مقاله به صورت پوستر ارائه می شود.

عطارباشی مقدم با بیان این موضوع که خیلی از اختلالات در زمان بارداری اتفاق می افتد، افزود: با انجام فیزیوتراپی، می توان از بروز این اختلالات پیشگیری کرد.

وی ادامه داد: طیف وسیعی از بیماران قلبی در زمان بستری و پس از ترخیص از بیمارستان، به کارهای فیزیوتراپی نیاز دارند.

