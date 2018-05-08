به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید محمد شاهچراغی در نشست ستاد امربهمعروف استان سمنان که شامگاه دوشنبه در دفتر وی برگزار شد، ضمن تأکید بر ضرورت نگاه ویژه مسئولان استان به رفع معضلات اجتماعی مانند طلاق، اعتیاد، بیحجابی و ...، تأکید داشت: درباره آسیبهای اجتماعی باید گفت جلوگیری از آسیبهای اجتماعی مقدم بر درمان است و تا زمانی که این تفکر بر جامعه حاکم نشود در مقابله با معضلات موفق نخواهیم بود.
وی افزود: فریضه امربهمعروف و نهی از منکر یکی از گامهای اساسی برای مقابله با معضلات اجتماعی است که در جامعه رواج یافتهاند لیکن توصیه دیگر ما به مسئولان استان جدی گرفتن این فریضه مقدس محسوب میشود.
امامجمعه سمنان در ادامه بابیان اینکه آسیبهای اجتماعی بهشدت در جامعه امروزی رخنه کرده و باید برای جلوگیری از آنها اقدامات عملی صورت دهیم، ابراز داشت: امربهمعروف و نهی از منکر بهمثابه یک نسخه شفابخش در کاهش این آسیبها نقشآفرینی میکند لذا باید تلاش شود تا این فریضه در بین مردم رواج بیشتری یابد.
آیتالله شاهچراغی بیان کرد: برای رواج امربهمعروف و نهی از منکر اما ابتدا باید احیای این فریضه الهی در اولویت نخست مسئولان استان سمنان باشد تا سپس از مردم توقع اجرای آن را داشته باشیم.
وی بابیان اینکه امربهمعروف یک فریضه دینی است و دین مبین اسلام از چنین فرایضی در راستای اصلاح جامعه بهخوبی استفاده میکند، افزود: اسلام برای تکتک موازین زندگی اجتماعی انسان نسخه شفابخش دارد و ما فقط باید در اجرای آنها موفق باشیم.
عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: امربهمعروف و نهی از منکر در جامعه امروز مغفول مانده و علت آن نیز همین رواج لجامگسیخته برخی معضلات اجتماعی محسوب میشود حالآنکه با ترویج فریضه مقدس امربهمعروف قطعاً راه برای اصلاح جامعه نیز هموار خواهد شد.
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