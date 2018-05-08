به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های بین المللی جام موخران واختانگادزه روزهای ۲۲ و ۲۳ اردیبهشت ماه در شهر باتومی کشور گرجستان برگزار می شود.



ترکیب تیم منتخب کشتی فرنگی جوانان کشورمان، اعزامی به این مسابقات به شرح زیر است:



۵۵ کیلوگرم: پویا ناصر پور

۶۰ کیلوگرم: علیرضا نجاتی

۶۳ کیلوگرم: بهرام معروف خانی، محمدجواد رضایی و مصطفی کایدخورده

۶۷ کیلوگرم: سجاد ایمان طلب

۷۲ کیلوگرم: امین کاویانی نژاد

۷۷ کیلوگرم: محمد چوبچیان

۸۲ کیلوگرم: حسین فروزنده

۸۷ کیلوگرم: محمدهادی ساروی

۹۷ کیلوگرم: وحید دادخواه

۱۳۰ کیلوگرم: امین میرزازاده و سید احسان اسماعیل پور

سرمربی: حمید باوفا

مربیان: مهرداد اسفندیاری فر، حسن حسین زاده و یوسف محمدی

داور: داود فرجی

سرپرست: مهدی شربیانی



رقابتهای مقدماتی تمامی اوزان روز شنبه و رقابتهای رده بندی و فینال نیز روز یکشنبه هفته آینده برگزار می شود.