به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای بین المللی جام موخران واختانگادزه روزهای ۲۲ و ۲۳ اردیبهشت ماه در شهر باتومی کشور گرجستان برگزار می شود.
ترکیب تیم منتخب کشتی فرنگی جوانان کشورمان، اعزامی به این مسابقات به شرح زیر است:
۵۵ کیلوگرم: پویا ناصر پور
۶۰ کیلوگرم: علیرضا نجاتی
۶۳ کیلوگرم: بهرام معروف خانی، محمدجواد رضایی و مصطفی کایدخورده
۶۷ کیلوگرم: سجاد ایمان طلب
۷۲ کیلوگرم: امین کاویانی نژاد
۷۷ کیلوگرم: محمد چوبچیان
۸۲ کیلوگرم: حسین فروزنده
۸۷ کیلوگرم: محمدهادی ساروی
۹۷ کیلوگرم: وحید دادخواه
۱۳۰ کیلوگرم: امین میرزازاده و سید احسان اسماعیل پور
سرمربی: حمید باوفا
مربیان: مهرداد اسفندیاری فر، حسن حسین زاده و یوسف محمدی
داور: داود فرجی
سرپرست: مهدی شربیانی
رقابتهای مقدماتی تمامی اوزان روز شنبه و رقابتهای رده بندی و فینال نیز روز یکشنبه هفته آینده برگزار می شود.
رقابتهای بینالمللی واختانگادزه؛
تیم منتخب کشتی فرنگی جوانان به گرجستان اعزام میشود
تیم منتخب کشتی فرنگی جوانان روز پنجشنبه برای حضور در رقابتهای بینالمللی جام واختانگادزه راهی کشور گرجستان می شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای بین المللی جام موخران واختانگادزه روزهای ۲۲ و ۲۳ اردیبهشت ماه در شهر باتومی کشور گرجستان برگزار می شود.
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