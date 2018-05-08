نفت و انرژی، صنعتی ویژه برای دیپلماسی و قدرت ملی کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی که در محل نمایشگاه بین المللی تهران در حال برگزاری است با بیان اینکه صنعت نفت به طور کلی یک صنعت راهبردی در جهان است، گفت: در ایران نفت هیچوقت یک مسئله اقتصادی نبوده بلکه یک مسئله سیاسی است و مسائل اجتماعی و اقتصادی را در کنار خود داشته و ویژگی های خاص خود را دارد.

وی افزود: ممکن است صنایع دیگری داشته باشیم که بسیار ارزشمند باشد اما جایگاه نفت ویژه است. تاثیر گذاری نفت و انرژی بر زندگی مردم نیز مهم است چراکه نیروگاه هایی که برق تولید می کند و یا آب شیرین کن ها نیز به نفت متکی است. امروز در جامعه نان ما نیز بسته به انرژی است؛ چراکه اگر گاز برای مصارف صنعتی وجود نداشته باشد، نانوایی ها نیز تعطیل می شوند.

رئیس جمهور با بیان اینکه نفت و انرژی، صنعتی ویژه برای مسائل داخلی، خارجی، دیپلماسی و قدرت ملی کشور است، تاکید کرد: کشوری که بتواند نفت و فراورده های نفتی صادر کند دارای قدرت است. کاری که امروز در این نمایشگاه دیدیم، نمونه کوچکی از تلاش های بزرگ و وسیعی بود و اولین قدم برای پیشرفت در این زمینه رابطه خوب بین دولت و شرکت ها است.

روحانی تاکید کرد: باید دولت و شرکت ها به یکدیگر اعتماد داشته باشیم و دقیق تر با یکدیگر صحبت کنیم.



وی با تاکید بر لزوم دقت در انجام امور، گفت: در زمان جنگ فردی مدعی بود که وسیله ای را درست کرده است و ماه‌ها معطل تکمیل آن بودیم و مدعی بود که اگر به نتیجه برسد، سرنوشت جنگ تغییر خواهد کرد. زمانی که موعد آزمایش دستگاه او در جنوب فرا رسید، آیت الله هاشمی رفسنجانی قصد حضور در این آزمایش را داشت که به ایشان گفتم نروند و حتی خود و فرماندهان ارشد نیز به آن منطقه نرفتیم و اولین کسی که زمان این آزمایش فرار کرد، سازنده آن دستگاه بود و نزدیک بود که فاجعه ای در آنجا رخ دهد و تعداد زیادی از افراد کشته شوند.



رئیس جمهور با بیان اینکه در موضوعات حساس این مهم است که جان و سرمایه ملی ما اهمیت داشته باشد، اظهار داشت: نمی خواهم بگویم که در فناوری داخلی بی اعتماد باشیم و یا ریسک نکنیم، حتما چاره ای نداریم و باید ریسک کنیم. اما در جاهایی که سرمایه کوچکی وجود دارد و یا حادثه زیادی رخ نخواهد داد این ریسک قابل قبول است.



روحانی با تاکید بر اینکه کار مشترک با فناوری خارجی و سپس رسیدن به استقلال کامل راهی میانبر است، تصریح کرد: اگر شرکتی سالها در کاری تجربه دارد و قابل اعتماد است، می توانیم در جایی که حساس است، با شرکت های معرف و قابل اتکا خارجی یک مشارکت را آغاز کنیم تا سریعتر به نتیجه برسیم.



وی ادامه داد: شرکت ها باید اعتماد کنند که دولت و دستگاه اجرایی هرکجا ببیند ساخت داخلی مطمئن ایجاد شده، خرید خارجی را قطع خواهد کرد. ممکن است جنسی که در داخل می سازیم عمر کمتری نسبت به جنس خارجی داشته باشد، یا حتی قیمت آن بیشتر باشد، اما این موضوع برای ما مهم نیست. باید آن را قبول کنیم چراکه بدون این کار نمی توانیم صنعت داخلی را حمایت کنیم.



رئیس جمهور با بیان اینکه وزارت نفت امروز مصمم است که از توان داخلی استفاده کند، گفت: بعضا گفته می شود تحریم نعمت است، ما باید کاری کنیم تا رابطه صمیمانه مان تبدیل به نعمت شود.باید به سمت ایستادگی بر روی پای خودمان حرکت کنیم و این یک ضرورت است.



روحانی ادامه داد: لوله های بدون درز با کیفیتی که به دنبال تولید آن هستیم، یا سکوهای دریایی که در داخل می سازیم، فازهای پارس جنوبی با اتکا به تکنولوژی داخلی ساخته می شود، کمپرسور هایی که ساخته شده و یا تاسیسات سر چاهی بسیار با اهمیت است و می تواند تحول خوبی را در کشور به وجود آورد. این موضوع در کنار فواید اقتصادی و اشتغال، امید و نشاط و غرور ملی است که به وجود می آورد.



وی با بیان اینکه ملت ما باید نسبت به آینده خود امیدوار باشد و با نشاط کار کند، تاکید کرد: ملت ما با وجود شرکت های دانش بنیان و کارآفرین احساس غرور ملی خواهند کرد و این امید و غرور سرمایه بزرگی است که حرکت کشور را شتاب خواهد داد.



رئیس جمهور ادامه داد: اولویت اول ما در صنعت نفت نگهداری نفتی است که تولید می کنیم. دومین اولویت استفاده بهتر از منابع نفتی و افزایش بهره وری از مخازن نفتی است که برابر اعلام وزیر نفت سرمایه گذاری های جدید در این زمینه است.

روحانی جذب سرمایه در حوزه نفت را راحت تر از دیگر حوزه ها دانست و گفت: کمکی که دولت باید به شرکت های فعال در حوزه نفت داشته باشد، این است که یک فضای مناسب برای کار و فعالیت را ایجاد کند.

وی افزود: سیاست این دولت از ابتدای دولت یازدهم تعامل سازنده و درست با جهان و بر مبنای برد-برد بود. البته شاید یک شرایط خاص با روی کار آمدن یک فرد در کشوری ایجاد شود، اما ما از این شرایط عبور می کنیم.

رئیس جمهور به قرارداد مشترک ایران و ارمنستان در حوزه نفت اشاره کرد و گفت: با کشور ارمنستان همکاری هایی را در حوزه ساخت مخازن نفت در دریا آغاز کرده ایم که این همکاری ها می تواند با دیگر کشورها نیز انجام شود. شاید در آینده با تاجیکستان و دیگر کشورها اینگونه قراردادها را منعقد کردیم.

روحانی با اشاره به وجود منابع مشترک نفت و گاز با برخی کشورهای همسایه اظهارداشت: در میادین مشترک، باید فعالیت سریع تری داشته باشیم و در این دولت اولویت ما شتاب در فعالیت معادن مشترک بود. ما به دنبال این هستیم تولید در پارس جنوبی را پایدار کنیم و زمان در به نتیجه رساندن این پروژه ها برای ما بسیار مهم است.

وی افزود: فعالیت در جاسک کار دیگری است که در دستور کار وزارت نفت است تا بتوانیم با لوله، نفت را از خوزستان به جاسک رسانده و صادرات داشته باشیم، که این اقدام بسیار استراتژیک است. البته در نتیجه رسیدن پروژه ها، تامین مالی مهم است که وزارت نفت و بانک ها می توانند تامین کننده این نیازها باشند.

رئیس جمهور مسائل پایین دستی نفت را از جمله پتروشیمی از دیگر مسائل حوزه نفت دانست و گفت: اگر بتوانیم صنایع پایین دستی مانند پتروشیمی را فعال کنیم، موجب افزایش اشتغال در این حوزه می شویم.

روحانی گفت: در آستانه جشن چهل سالگی انقلاب اسلامی هستیم که برای برخی صغیر است. ما با افتخار این جشن را برگزار می کنیم و مردم ما سالیان سال این مسیر استقلال و عزت را دنبال می کنند. به نظر من اگر صدها بار رفراندوم بگذاریم، باز مردم ما ۹۸.۲ درصد به آزادی، استقلال، مردم سالاری و اسلام رای می دهند و کسی به وابستگی، دیکتاتوری و عدم استقلال رای نمی دهد.

وی ادامه داد: البته ممکن است عده ای شیوه عملکرد دولت ها را نپذیرند. دولت ها همه موقتی هستند و آنچه می ماند اراده مردم است. ملت ما با اراده ای که دارند، مسیری را که انتخاب کرده اند با قدرت ادامه می دهند.

رئیس جمهور تصریح کرد: با صراحت اعلام می کنم دولت از فناوری های جدید و از خوداتکایی پشتیبانی می کند. وزارت نفت، مراکز تحقیقاتی و همه نهادهای خصوصی و دولتی باید دست در دست هم برای پیشرفت تلاش کنند.

روحانی ادامه داد: تصمیم ما این است که اگر هر چیز داخلی تولید شد، تست شد و مورد قبول بود، حتما ما خریدارش خواهیم بود. در همین فاز یازده پارس جنوبی، در بسیاری از طرح ها و پروژه ها ایرانی ها در برابر خارجی برنده شده اند؛ این برای ما افتخار است.



وی افزود: اینکه شرکت های داخلی در کنار شرکت های خارجی حضور پیدا کنند و در یک مناقصه پیروز شوند، این برای ما افتخار است. این مساله برای ما غرور ملی می آورد.



رئیس جمهور گفت: گازرسانی به روستاها برای ما به لحاظ اشتغال، محیط زیست و رفاه مردم مهم است. این مهم است که مردم رفاه و راحتی بیشتری داشته باشند. وقتی مردم به گاز متکی باشند، دیگر به منابع طبیعی هجوم نمی آورند.



وی گفت: تا پایان امسال ۵ هزار روستای دیگر بر ۱۱ هزار و ۵۰۰ روستایی که گازرسانی شده بودند، افزوده می شود. بسیار مهم است که مردم بدانند دولت دوازدهم و وزارت نفت با تلاش هایی که انجام می دهد، هر ۲۴ ساعت یک بار، ۱۰ روستا گازدار می شوند و به حوزه گاز متصل می شوند.