کاهش ۱۱ درصدی تلفات عابران پیاده در مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، علی عباسی اظهار داشت: آمارها نشان می دهد در سال گذشته تعداد ۱۹۱ نفر (۱۳۸مرد و مابقی زن ) از عابرین پیاده بر اثر تصادفات رانندگی جان باختند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۱درصد کاهش داشت.

عباسی مجموع آمار تلفات حوادث رانندگی در سال گذشته (۹۶) را ۶۱۸ نفر اعلام کرد و افزود: ۳۱درصد از کل تلفات حوادث رانندگی سال گذشته عابرین پیاده هستند و بیشترین گروه سنی عابرانی که در حوادث رانندگی کشته شدند، افراد بالای ۶۱ سال با ۴۸درصد و کمترین گروه سنی مربوط به سن کمتر از ۱۱تا۲۰ سال با با تعداد دو درصد قرار دارند و ماه های آبان با ۲۶ ، اردیبهشت با ۲۰ و شهریور با ۱۹مورد فوتی بیشترین و آذر با ۱۱ فوتی کمترین ماهی بود که فوتی در آن به ثبت رسید.

عباسی گفت: بالاترین آمار فوتی های عابران پیاده در شهرستان‌های بابل با ۳۸ مورد، ساری با ۲۱ و قائمشهر با ۲۰ مورد و کمترین آمار در شهر کلاردشت با یک فوتی به ثبت رسید.

مدیر کل پزشکی قانونی استان بیشترین نوع وسیله درگیر با عابرین پیاده را خودروی سواری با ۷۳ درصد اعلام کرد و گفت: بعد از آن به ترتیب نیسان با ۱۳ درصد، کامیون با ۶ درصد، موتور و سایر موارد هر کدام با چهار درصد در رتبه های بعدی قرار دارند، ضمن اینکه در بین خودروهای سواری پراید با ۴۴ نفر بیشترین برخورد را با عابرین داشته است.

این مقام اجرایی استان در خصوص افزایش سن سالمندی خاطر نشان کرد:این افزایش ایجاب می کند رانندگان در هنگام رانندگی توجه و دقت بیشتری به عابرین، به خصوص عابرین سالمند داشته باشند، چرا که سالمندان به علت وجود مشکلات مفصلی اسکلتی و در نتیجه تحرک و عکس العمل کند نمی توانند خود را هنگام حوادث رانندگی از مهلکه نجات دهند و از طرف دیگر به علت بیماریهای مزمن پوکی استخوان میزان شکستگی و در نتیجه بستری در بیمارستان افزایش می یابد که این خود ریسک مرگ و میر را در سالمندان بالا می برد.