قدرت بهادری در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره شرایطش در تیم فوتسال نفت عراق گفت: ما امروز آخرین بازی مرحله گروهی را برگزار می کنیم. تیم ما به مرحله پلی آف رسیده است و این بخش از مسابقات بعد از ماه رمضان برگزار می شود. به همین خاطر من امروز از عراق به ایران برمی گردم و اواخر ماه رمضان مجددا به نجف می روم.

وی تاکید کرد: تیم نفت عراق سال گذشته سهمیه مسابقات جام باشگاه های آسیا را کسب کرده است و ما امسال حتی اگر قهرمان لیگ عراق نشویم در جام باشگاه ها حضور خواهیم داشت.

بازیکن ملی پوش تیم نفت عراق یادآور شد: امیدوارم بتوانیم با پشت سر گذاشتن مسابقات مرحله پلی آف برای چندمین سال پیاپی در لیگ عراق قهرمان شویم.

بهادری همچنین درباره کری خواندن عراقی ها به خاطر همگروهی تیم های ملی فوتبال ایران و عراق در جام ملت های آسیا گفت: عراقی ها که خیلی برای ما کری می خوانند به خصوص به دلیل نتیجه دور گذشته جام ملت ها که عراق در ضربات پنالتی ایران را حذف کرد. آنها مدام پنالتی «چیپ» یونس محمود را به یاد ما می آورند، اما ما هم به آنها می گوییم امسال ایران تیم خوبی دارد و برد عراق در دوره گذشته شانسی بوده است. خود عراقی ها هم می گویند برای صعود به عنوان تیم اول به مرحله بعد کار سختی دارند.