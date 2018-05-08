به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور ‌بین‌الملل تماشاخانه ایرانشهر، پیام دهکردی بازیگر تئاتر، تلویزیون و سینما با حضور در نمایش «ابلوموف» به کارگردانی سیاوش بهادری راد از ۲۴ اردیبهشت‌ ماه ساعت ۲۱ در سالن ناظرزاده کرمانی به صحنه می‌رود.

همچنین در این نمایش مهدی بجستانی، پرهام یداللهی، فراز سرابی، جواد پولادی، مهدی بوسلیک، امیر جنانی، عارفه لک، مهرداد مصطفوی و الهه افشاری به‌ عنوان بازیگر حضور دارند.

دیگر عوامل این نمایش عبارتند از امیر سپهر تقی‌لو مدیر تولید، مجتبی رجبی طراح صحنه، علی خلیل پور اجرای صحنه، سمانه احمدی‌مطلق طراح لباس، عابس خلقی طراح نور، لعیا خرامان طراح گریم، امیر صدیقیان موسیقی، آرمین گودرزی و مریم آزاد دستیاران کارگردان، سونیا حداد برنامه‌ریز، سجاد دلیری مدیر صحنه، دانیال حبیبی دستیار صحنه، عسل عباسیان مدیر روابط‌ عمومی و مشاور رسانه‌ای، امیر قالیچی مدیر تبلیغات، گلشن قربانیان عکاس و مهدی دوایی طراح گرافیک.