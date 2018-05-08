  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۹:۴۳

«شانزده سال» در رادیو نمایش

«شانزده سال» در رادیو نمایش

سریال رادیویی «شانزده سال» به کارگردانی جواد پیشگر از روز چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت از رادیو نمایش پخش می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی رادیو، سریال رادیویی «شانزده سال» به نویسندگی منیژه آرمین و با تنظیم رادیویی جواد پیشگر به تاریخ ایران از سال های ۱۳۰۴ تا ۱۳۲۰ می پردازد.  

در این سریال رادیویی هنرمندانی چون علی زرینی، احمد گنجی، مهرداد مهماندوست، مجید حمزه، مهرخ افضلی، کرامت رودساز، علی میلانی، امیر فرحان نیا، محمدرضا علی، شیرین سپه راد و تعداد دیگری از هنرمندان اداره کل هنرهای نمایشی رادیو به ایفای نقش پرداخته اند.

«شانزده سال» به تهیه کنندگی محمود احمدی، صدابرداری علی حاجی نوروزی، گویندگی محسن بهرامی و افکتوری نرگس موسی پور هر روز ساعت ۱۳:۳۰ از رادیو نمایش پخش می شود.

کد مطلب 4290721
فریبرز دارایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها