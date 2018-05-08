«شانزده سال» در رادیو نمایش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی رادیو، سریال رادیویی «شانزده سال» به نویسندگی منیژه آرمین و با تنظیم رادیویی جواد پیشگر به تاریخ ایران از سال های ۱۳۰۴ تا ۱۳۲۰ می پردازد.

در این سریال رادیویی هنرمندانی چون علی زرینی، احمد گنجی، مهرداد مهماندوست، مجید حمزه، مهرخ افضلی، کرامت رودساز، علی میلانی، امیر فرحان نیا، محمدرضا علی، شیرین سپه راد و تعداد دیگری از هنرمندان اداره کل هنرهای نمایشی رادیو به ایفای نقش پرداخته اند.

«شانزده سال» به تهیه کنندگی محمود احمدی، صدابرداری علی حاجی نوروزی، گویندگی محسن بهرامی و افکتوری نرگس موسی پور هر روز ساعت ۱۳:۳۰ از رادیو نمایش پخش می شود.