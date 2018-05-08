جمعیت هلال احمر زنجان نیازمند افزایش و به روز رسانی تجهیزات است

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد سلطانی شامگاه دوشنبه در حاشیه آئین افتتاح نمایشگاه تجهیزات امدادی هلال احمر، در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دومین سال است که نمایشگاه توانمندیهای جمعیت هلال احمر استان زنجان برگزار میشود و این بسیار خوب است.
وی اظهار کرد: این نمایشگاه نشان از توانمندیها و میزان آمادگی این دستگاه برای مقابله با حوادث و امداد و نجات و بحران ها مورد ارزیابی قرار میدهد.
معاون عمرانی استانداری زنجان با بیان اینکه این نمایشگاه در حوزههای مختلف حرفی برای گفتن دارد، افزود: در حوزههای فرهنگی، آموزشی و جذب داوطلب و اصول امداد و نجات و بحث فنی که در امداد خاص و کوهستان به فراخور این سازمان آمادگی لازم وجود دارد.
سلطانی تاکید کرد: جمعیت هلال احمر استان زنجان تجهیزات خوبی را دارد ولی با این وجود نیازمند افزایش و به روز رسانی تجهیزات است.
وی با تاکید بر اینکه امیدواریم بحران نداشته باشیم و زمان را صرف آمادگی کنیم و کمتر مداخلات داشته باشیم، گفت: حوادث غیرمترقبه امری اجتناب ناپذیر است و ما مرتب در معرض بحرانها و حوادث هستیم بنابراین آموزشهای امدادی باید تقویت شود.
معاون عمرانی استانداری زنجان ابراز کرد: خوشبختانه جمعیت هلال احمر استان زنجان امدادگران بسیار خوبی در امداد رسانی در مواقع بحرانی دارد.
