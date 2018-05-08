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۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۹:۴۶

فرمانده سپاه نبی اکرم (ص):

یک جنبه مهم امر به معروف توصیه به استفاده از کالای ایرانی است

یک جنبه مهم امر به معروف توصیه به استفاده از کالای ایرانی است

کرمانشاه- فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم (ص) گفت: یکی از مهمترین جنبه های امر به معروف در شرایط کنونی کشور ترویج فرهنگ استفاده از کالای ایرانی است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار ریحانی، در همایش طلایه داران امر به معروف و نهی از منکر با محوریت حمایت از کالای ایرانی اظهار داشت: امروز دشمنان انقلاب به دنبال به زانو درآوردن کشور در عرصه اقتصادی هستند.

وی افزود: این است که در یک دهه اخیر رهبر معظم انقلاب جهت گیری سیاست های کلی کشور و شعار سال را بر محور اقتصاد کشور قرار دادند.

فرمانده سپاه کرمانشاه گفت: باید این سوال را پرسید که آیا مغز فکور ایرانی نمی تواند یک کالای با کیفیت را تولید کند؟ قطعا ما می توانیم.

سردار ریحانی به ضرورت فرهنگ سازی درباره استفاده از کالای ایرانی تاکید کرد و گفت: ملت ما ملتی یکپارچه است که نه از تهدید می ترسید و نه از تحریم. حتی اگر سران استکباری غرب بر عهد خود در حوزه های مختلف استوار نباشند خللی در پیشرفت این کشور رخ نخواهد داد.

وی در پایان خاطر نشان کرد: آمران به معروف یکی از مهمترین وظایفشان ترویج و تشویق به استفاده از تولیدات ایرانی است که باید این موضوع تبدیل به یک نهضت عمومی شود. چرا باید یک تولید کننده به دلیل جو فرهنگی حاکم کالای با کیفیت ایرانی را برای فروش بیشتر با برندهای خارجی عرضه کند؟

کد مطلب 4290725

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