نمایشگاه قلمزنی بر روی نقره در گالری بازار «قیصریه» افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه «نجوای فلز» که شامل آثار هنر قلمزنی روی نقره است در گالری سر در بازار قیصریه افتتاح شده است که از این مکان که بر فراز نقش جهان قرار دارد به خوبی زیبایی‌های میدان امام در معرض دید گردشگرن قرار می‌گیرد.

با توجه به اینکه چندسالی است موضوع اقتصاد گردشگری و هنر صنایع دستی به خوبی جای خود را در میان جامعه و مسئولان باز کرده است این گالری در میدان جهانی «امام» به ارائه آثار شاخص هنری می‌پردازد که در سال جدید برگزاری این نمایشگاه نخستین حرکت میراث فرهنگی اصفهان در حوزه بازرگانی صنایع دستی محسوب می شود.

در مراسم گشایش مجموعه «نجوای فلز» که با حضور مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان و دیگر مسئولان انجام شد، دو اثر فاخر قلمزنی از استادان به نام این رشته رونمایی شد.

گفتنی است نمایشگاه «نجوای فلز» با همکاری اتحادیه صنف صنایع دستی اصفهان و مجموعه سلام، از تاریخ ۱۶ تا ۲۶ اردیبهشت ماه و از ساعت ۹ تا ۱۴ و ۱۶ تا ۲۲ در گالری سر در قیصریه واقع در میدان نقش جهان پذیرای علاقه‌مندان و گردشگران است.

قرار است در آینده نزدیک، فروشگاه و گالری های تخصصی خاص و آثار شاخص در رشته های خاتم، مینا، قلمکار، فیروزه کوبی و رشته های شاخص صنایع دستی نیز در اصفهان راه اندازی شود.