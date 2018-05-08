تیم فوتسال آپکو پارس قم راهی رشت شد

به گزارش خبرنگار مهر، دور رفت از مرحله گروهی لیگ برتر فوتسال امید باشگاه‌های کشور در حالی به میزبانی رشت برگزار خواهد شد که تیم فوتسال آپکو پارس قم به عنوان یکی از ۲ نماینده قم در این رقابت‌ها برای حضور در این مرحله امروز سه شنبه عازم رشت شد.



سید حسین رضوی، وحید حاجی اسماعیلی، مصطفی ساجدی، رضا خیراللهی، محمد عالی، سید امین موسوی زادگان، حسن تاجر، مهدی علی‌اکبری، محمد کاووسی، امیر تلخابی، باقر جنانی، حمید اسماعیلی، محمدباقر عباسی، مرتضی عباس آبادی، علی عبدالله زاده، حسین میره ای و صدرا رنجبر بازیکنان تیم آپکو پارس قم در این مسابقات را تشکیل می‌دهند.



هدایت تیم آپکو پارس قم بر عهده سید وحید غیاثی است که سال گذشته هدایت تیم آتلیه طهران قم در لیگ برتر فوتسال بزرگسالان را بر عهده داشت. فرید نقش بند، محمد کریمی، حسین گنجیان و محمد دهقان دیگر مربیان حاضر در کادر فنی تیم فوتسال امید آپکو پارس هستند.



نماینده فوتسال قم با مدیریت مرتضی درخانی و سرپرستی علی مسعود برای حضور بر روی سکوهای برتر لیگ فوتسال امید وارد کوران مسابقات خود خواهد شد و طی ۲ مرحله متمرکز و رفت و برگشت برای کسب یکی از ۲ سهمیه صعود به مرحله نهایی با حریفات روبرو می‌شود.

تیم‌های موعود پیرادل مشهد، پرسپولیس خوزستان، پدیده اصفهان، شهروند ساری و شهرداری رشت حریفان تیم آپکو پارس قم در مرحله گروهی هستند که تیم موعود پیرادل مشهد مدافع عنوان قهرمانی این رقابت‌ها به شمار می‌رود.