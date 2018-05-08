به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا بیاناتی گفت: شرکت در یک عملیات اطفای حریق و ۴ عملیات امداد و نجات حاصل تلاش پرسنل آتش نشانی همدان در ۲۴ ساعت گذشته بوده است.

بیاناتی با بیان اینکه شهروندان دیروز ۴۲۶ مرتبه با سامانه ۱۲۵ تماس گرفته اند، گفت: از این تعداد تماس ۵ مورد منجر به عملیات شده، ۱۱ تماس برای مشاوره و راهنمایی برقرار شده، ۱۸۰ تماس اشتباه بوده و متاسفانه ۲۳۰ مورد ایجاد مزاحمت بوده است.

وی گفت: عملیات انجام شده در این مدت یک مورد آتش سوزی شامل حریق منزل در جولان بوده است.

بیاناتی گفت:همچنین ۴ مورد عملیات امداد و نجات شامل نجات افراد محبوس شده در آسانسور پل عابر پیاده در شهرک مدنی، مهار حیوانات در کوی کوثر، عملیات امداد و نجات در حادثه اقدام به خودکشی در شهرک مدنی و مهار اجسام در حال سقوط در چهارراه کبابیان توسط آتش نشانان به انجام رسید.

رئیس سازمان آتش‌نشانی همدان افزود: تعداد ۳ نفر نجات یافته طی این عملیات گزارش شده است.