فعال شدن زنجیره تولید صنعت ابریشم سبب ایجاد اشتغال پایدار می شود

علی اصغر داداش پور در گفتگو باخبرنگار مهر با اشاره به اینکه یکی از اولویت های مرکز نوغانداری کشور احیا و توسعه نوغانداری در سطح کشور است ٬ اظهار کرد: در حال حاضر گیلان، خراسان رضوی ، گلستان، خراسان شمالی، مازندران، آذربایجان شرقی و اصفهان به ترتیب بیشترین پرورش دهندگان و تولیدکنندگان کرم ابریشم هستند.

وی با بیان اینکه بیش از ۹۵ درصد نوغانداری کشور در این استان ها انجام می شود٬ افزود: در این میان استان گیلان نیمی از صنعت نوغانداری کشور را در اختیار داشته و به واسطه این موضوع در حوزه برنامه ریزی و توسعه صنعت نوغانداری مورد توجه قرار می گیرد.

رئیس مرکز توسعه نوغانداری کشور با اشاره به اینکه گیلان علاوه براینکه در حوزه تولید نهاده ها مرتبط به صنعت نوغانداری جایگاه خاصی دارد٬ گفت: تمامی دستگاه های اجرایی و تحقیقاتی مرتبط با نوغانداری و ابریشم نیز در گیلان مستقر است و می توان گفت این استان در کانون توجه نوغانداری کشور قرار دارد.

داداش پور در ادامه به افول صنعت نوغانداری از سال ۷۹ تا ۹۰ نیز اشاره و خاطرنشان کرد: در سال های اخیر با برنامه های حمایتی دولت و تلاش دوباره نوغانداران، احیا و توسعه این صنعت در حال رونق دوباره است.

وی با تاکید براینکه باید به نوغانداری نه از دریچه رقابت پذیری با سایر مشاغل بلکه به عنوان شغل جانبی و مکمل در کنار سایر مشاغل نگاه شود ٬ تصریح کرد: کم هزینه بودن، نیاز به سرمایه کم و درآمد همراه با ارزش افزوده زیاد و همچنین بازار در بخش غیر دولتی مهم ترین مزایا اقبال مردم از نوغانداری است.

رئیس مرکز توسعه نوغانداری کشور با بیان اینکه توجه به سیاست گذاری قیمت نخستین سیاست حمایتی دولت در امر نوغانداری است ٬ یادآورشد: این امر در جهت تشویق مردم برای گرایش به این صنعت و برگرداندن اعتماد از دست رفته ناشی از اقدامات سالهای گذشته است.

وی با اشاره به اینکه پیله کرم ابریشم مشمول قیمت تضمینی دولت است ٬ افزود: قیمت تضمینی در سال گذشته نسبت به سال ۹۱ از ۸ هزار و ۶۰۰ تومان به ۱۸ هزار و ۱۰۴ تومان رسیده است.

داداش پور با بیان اینکه مقرر شده که در سال جاری قیمت خرید تصمینی افزایش یابد ٬ گفت: این رشد ۱۱۰ درصدی عامل ایجاد انگیزه برای پرورش کرم ابریشم در میان مردم شد.

وی همچنین با اشاره به واردات نخ ابریشم ٬ اظهار کرد: با دریافت مجوز افزایش تعرفه واردات نخ ابریشم ٬ درسال تعرفه واردات نخ ابریشم از ۱۵ به ۲۶ درصد افزایش یافته است.

به گفته این مسئول تلاش شده که با ثابت نگه داشتن تعرفه مذکور تاجران به جای واردات نخ به واردات پیله خشک اقدام کنند.

رئیس مرکز توسعه نوغانداری کشور یکی دیگر از دغدغه های مرکز توسعه نوغانداری کشور را غیر فعال بودن چهار کارخانه و دو سوم کارگاه های صنعتی ابریشم کشی برشمرد و خاطرنشان کرد: اگر زنجیره تولید ابریشم در کشور فعال باشد سبب ایجاد اشتغال پایدار و درآمد مستمر خواهد شد.