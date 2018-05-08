به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام عباسیان، مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه در سخنانی گفت: خیران کرمانشاهی در آستانه ماه مبارک رمضان اقلام مورد نیاز مردم مناطق محروم استان را جمعآوری و برای توزیع به این مناطق ارسال کردند.
وی با اشاره به اینکه اداره اوقاف استان به توزیع مواد غذایی در بین نیازمندان اقدام کرده است، عنوان کرد: در راستای اجرای امینانه نیات موقوفات استان کرمانشاه در برنامهای ۵۵۰۰ بسته مواد غذایی در مناطق محروم توزیع میشود.
عباسیان با بیان اینکه این بستههای غذایی شامل برنج، روغن، رب گوجه فرنگی و کنسروجات است گفت: بیش از ۲۵۰۰ بسته در مناطق زلزلهزده و ۳۰۰۰ مورد نیز در دیگر مناطق استان توزیع شده است.
وی با اشاره به نحوه شناسایی نیازمندان افزود: این بستههای غذایی در مساجد و توسط معتمدانی که در محلههای اطراف شهر و شهرستانها حضور دارند توزیع میشود.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه گفت: در مجموع ۴۸ هزار رقبه در استان وجود دارد که این رقبات در اجاره مستأجران هستند.
