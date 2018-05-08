۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۰:۲۷

سه عنوان کتاب با موضوع ادبیات بوسنی رونمایی می‌شود

نشست بررسی ادبیات جنگ بوسنی به همراه رونمایی از سه عنوان کتاب در این زمینه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر،  هم‌زمان با برگزاری سی و یکمین نمایشگاه کتاب تهران حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی نشستی را با موضوع ادبیات جنگ بوسنی برگزار می­‌کند.

در این نشست که قرار است روز چهارشنبه مورخ ۱۹/۲/۹۷ از ساعت ۱۴ إلی ۱۶ در محل حوزه هنری برگزار شود، دو تن از نویسندگان کشور بوسنی و هرزگوین که اخیراً کتاب­هایشان با موضوع نسل‌کشی سربرنیتسا به فارسی ترجمه شده است، حضور خواهند داشت.

دکتر مجید شاه‌حسینی،   «سیده اعظم حسینی»، نویسنده کتاب «دا» و «مریم برادران»، نویسنده کتاب «ر» از دیگر میهمانان این نشست هستند که به بیان دیدگاه‌های خود در خصوص کتب منتشر شده می‌­پردازند.  

«لبخند من، انتقام من است» نوشته  «جوا آودیچ»، «کارت پستال­هایی از گور» نوشته «امیر سولیاگیچ» و «خداحافظ سارایوو» نوشته «آتکا رید» سه کتابی هستند که توسط انتشارات کتابستان معرفت ترجمه و در نمایشگاه امسال ارائه شده است.

