ضرر ۲تریلیون دلاری جرایم سایبری به اقتصاد جهانی تا سال ۲۰۲۰

به گزارش خبرنگار مهر، سردار کمال هادیانفر در ششمین نشست گروه کاری جرایم سایبری رؤسای بخش‌های سایبری اوراسیا اظهار کرد: به جرأت می‌توان گفت یکی از مهمترین رویدادهای بین‌المللی سازمان اینترپل در حوزه امنیت فضای سایبر، این نشست است، زیرا تصمیم‌گیران اصلی حوزه مقابله با جرایم سایبری در آن حضور دارند و این فرصت بسیار عالی و مغتنم برای پلیس همه کشورهای آسیایی و اروپایی است.

رئیس پلیس فتای ناجا اضافه کرد: در حال حاضر شاهد آن هستیم که بیش از ۴.۲ میلیارد نفر در جهان کاربر فضای سایبر هستند و زندگی بشر بدون اینترنت دچار مشکلات فراوان می‌شود و در برخی امور حتی مختل می‌گردد.

هادیانفر تصریح کرد: امروز تأمین امنیت فضای سایبر، چالش تمام کشورهای جهان است و برای این مهم همه دولت‌ها در حال تکاپو و سرمایه‌گذاری هستند.

وی با اشاره به اهمیت رصد این فضا گفت: سازمان‌های معتبر جهان پیش‌بینی می‌کنند که در سال ۲۰۲۰ جرایم، حملات سایبری و سرقت اطلاعات، ضرر مالی برابر دو تریلیون دلار به اقتصاد جهانی وارد خواهد کرد.

رئیس پلیس فتای ناجا ادامه داد: در این میان دستگاه‌های هوشمند و خدمات آن نیز سهم گسترده‌ای را به عنوان عضوی از شاکله فنی اطلاعات به خود اختصاص خواهد داد.

هادیانفر با اشاره به تهدیدات و چالش‌های کنونی و آینده جهان که باعث نگرانی جامعه جهانی خواهد شد، خاطرنشان کرد: رشد شتابان فناوری ارتباطات و اطلاعات و شبکه‌های اجتماعی بدون توجه به مقوله امنیت، گروه‌های سازمان‌یافته و افزایش فعالیت‌های گروه‌های تروریستی در فضای سایبری، از جمله مهمترین تهدیدها و چالش‌های کنونی و آینده جهان است.

وی با اشاره به همکاری مشترک ایران، روسیه، سوریه، عراق و حزب الله برای پایان دادن به داعش در میدان نبرد، گفت: داعش در میدان نبرد تمام شده اما تفکر داعش و تکفیری هنوز در فضای سایبری توسط عوامل این گروهک تبلیغ و ترویج می‌شود و از فضاهایی مثل تلگرام و توئیتر برای ترویج عقاید خود و همچنین جذب، آموزش و بکارگیری افراد در عملیات‌های تروریستی در سراسر جهان استفاده می‌کنند.

فاز جدید تروریست‌ها برای یارگیری پنهان در فضای مجازی

رئیس پلیس فضای ناجا با بیان اینکه گروه‌های تروریستی از اوایل سال ۲۰۱۸ وارد فاز جدیدی تحت عنوان فعالیت گسترده و شبکه سازی سایبری برای یارگیری پنهان شده‌اند،‌ گفت: به گونه‌ای که گروهک تروریستی داعش با چند صد کانال و با ۱۱ زبان زنده دنیا در تلگرام فعال است و متأسفانه ابزارهای سفارشی سازی شده‌ای که عمدتا در پیام رسان‌های موبایلی تحت عنوان امنیت کاربران طراحی می‌شود، بسترهای امنی را برای مجرمان و تروریست‌ها در دنیا ایجاد کرده است.