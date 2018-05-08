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۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۰:۵۷

از پنج شنبه آغاز می شود؛

دوره آموزشی  ۱۲۰۰ مبلغ اعزامی طرح ضیافت الهی

دوره آموزشی  ۱۲۰۰ مبلغ اعزامی طرح ضیافت الهی

مدیرکل اعزام مُبلغ سازمان اوقاف از برگزاری دوره آموزشی مُبلغان اعزامی طرح ضیافت الهی خبر داد و گفت: بیش از یک هزار و ۲۰۰ مُبلغ ۲۰ و ۲۱ اردیبهشت‌ در این دوره حضور می‌یابند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام شفیع‌زاده، مدیرکل اعزام مُبلغ سازمان اوقاف و امور خیریه با بیان اینکه یکی از رسالت‌های سازمان اوقاف تبلیغ وترویج فرهنگ ومعارف دینی با بهره گیری از ظرفیت مبلغان است، تصریح کرد: به منظور ارتقاء سطح کارآمدی مبلغین اعزامی طرح ضیافت الهی،در این  دوره آموزشی حضور می‌یابند و پیش‌بینی می‌شود بیش از یک هزار و ۲۰۰ مُبلغ پنجشنبه و جمعه بیستم و بیست‌ویکم اردیبهشت‌ماه در شهر قم از مباحث این دوره بهره‌مند شوند..

وی ارتقای سطح کیفی تبلیغ دینی را یکی از وظایف‌ اداره کل اعزام مُبلغ دانست و گفت: در این راستا دوره‌های آموزشی به‌صورت مستمر برای مُبلغان برگزار می‌شود تا بتوانند اثرگذاری کافی را داشته باشند.

مدیرکل اعزام مُبلغ سازمان اوقاف تاکید کرد: مُبلغان باید با حضور خود در مناطق مختلف منشاء اثر باشند و دچار یکنواختی نشوند بلکه به مسائل روز و شُبهات مردم نیز توجه داشته باشند.

حجت‌الاسلام شفیع‌زاده خاطرنشان کرد: در این دوره آموزشی حجت‌الاسلام قرائتی درباره اهمیت تفسیر قرآن در ماه مبارک رمضان، حجت‌الاسلام ماندگاری در خصوص سوژه‌های سخن برای مُبلغین، حجت‎الاسلام شرفخانی درباره موقوفات امیرالمومنین (ع) (تبلیغ و ترویج وقف علوی)، حجت‌الاسلام فلاح‌زاده درباره احکام دین و حجت‌الاسلام رفیعی مطالب متنوعی را برای مبلغین اعزامی مطرح می‌کنند.

طرح ضیافت الهی همانند سالهای قبل با شروع ماه مبارک رمضان در امامزادگان و بقاع متبرکه سراسر کشور برگزار می‌شود؛ در این طرح مُبلغان اعزامی سازمان اوقاف و امور خیریه در این اماکن متبرکه حضور می‌یابند؛ دوره آموزشی این مُبلغان پنجشنبه و جمعه بیستم و بیست‌ویکم اردیبهشت‌ماه در مجتمع امامزاده شاه سیدعلی (ع) قم برگزار خواهد شد.

کد مطلب 4290793
مهرنوش محمدزاده

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