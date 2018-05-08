دوره آموزشی  ۱۲۰۰ مبلغ اعزامی طرح ضیافت الهی

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام شفیع‌زاده، مدیرکل اعزام مُبلغ سازمان اوقاف و امور خیریه با بیان اینکه یکی از رسالت‌های سازمان اوقاف تبلیغ وترویج فرهنگ ومعارف دینی با بهره گیری از ظرفیت مبلغان است، تصریح کرد: به منظور ارتقاء سطح کارآمدی مبلغین اعزامی طرح ضیافت الهی،در این دوره آموزشی حضور می‌یابند و پیش‌بینی می‌شود بیش از یک هزار و ۲۰۰ مُبلغ پنجشنبه و جمعه بیستم و بیست‌ویکم اردیبهشت‌ماه در شهر قم از مباحث این دوره بهره‌مند شوند..

وی ارتقای سطح کیفی تبلیغ دینی را یکی از وظایف‌ اداره کل اعزام مُبلغ دانست و گفت: در این راستا دوره‌های آموزشی به‌صورت مستمر برای مُبلغان برگزار می‌شود تا بتوانند اثرگذاری کافی را داشته باشند.

مدیرکل اعزام مُبلغ سازمان اوقاف تاکید کرد: مُبلغان باید با حضور خود در مناطق مختلف منشاء اثر باشند و دچار یکنواختی نشوند بلکه به مسائل روز و شُبهات مردم نیز توجه داشته باشند.

حجت‌الاسلام شفیع‌زاده خاطرنشان کرد: در این دوره آموزشی حجت‌الاسلام قرائتی درباره اهمیت تفسیر قرآن در ماه مبارک رمضان، حجت‌الاسلام ماندگاری در خصوص سوژه‌های سخن برای مُبلغین، حجت‎الاسلام شرفخانی درباره موقوفات امیرالمومنین (ع) (تبلیغ و ترویج وقف علوی)، حجت‌الاسلام فلاح‌زاده درباره احکام دین و حجت‌الاسلام رفیعی مطالب متنوعی را برای مبلغین اعزامی مطرح می‌کنند.

طرح ضیافت الهی همانند سالهای قبل با شروع ماه مبارک رمضان در امامزادگان و بقاع متبرکه سراسر کشور برگزار می‌شود؛ در این طرح مُبلغان اعزامی سازمان اوقاف و امور خیریه در این اماکن متبرکه حضور می‌یابند؛ دوره آموزشی این مُبلغان پنجشنبه و جمعه بیستم و بیست‌ویکم اردیبهشت‌ماه در مجتمع امامزاده شاه سیدعلی (ع) قم برگزار خواهد شد.