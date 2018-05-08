۲۰۰۰ روحانی در ماه رمضان به مساجد آذربایجان غربی اعزام می شوند

حجتالاسلام محمد داداش زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ماه مبارک رمضان فرصت ارزشمندی برای تعبد، عبادت برای مؤمنین و روزهداران محسوب میشود و از این رو اداره کل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی برای استفاده همه ی مردم شریف استان از این ماه مبارک، برنامه ی اعزام روحانی را از ماهها قبل آغاز و در اول ماه مبارک اجرایی میکند.
وی در ادامه افزود: برگزاری محافل قرآنی اعم از تفسیر، ترجمه و جمعآوری قرآن، بیان معارف قرآنی، برگزاری گفتمانهای دینی و اردوهای فرهنگی ویژه ی جوانان و نوجوانان از برنامههای جانبی این مبلغان در ماه رمضان است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی اضافه کرد: در طول ماه مبارک رمضان امسال، ۲۰۰۰ نفر روحانی به مساجد سراسر استان اعزام می شوند و در شهرستان های ارومیه و میاندوآب دو نفر از مفسرین قرآنی اعزامی از قم به تفسیر آیات نورانی کتاب آسمانی خواهند پرداخت.
حجتالاسلام داداش زاده بیان داشت: قبل از آغاز ماه رمضان تمامی مساجد استانی، شهری و روستایی غبارروبی می شوند، همچنین «همایش طلایه داران تبلیغ» در تمامی شهرستانها برگزار خواهد شد.
وی در ادامه اشاره داشت: در طول ماه مبارک رمضان روحانیون اعزامی در مناطق شهری و روستایی به ترویج احکام شرعی، مسائل اعتقادی، آگاهی بخشی در خصوص کاهش آسیب های اجتماعی، پیشگیری از اعتیاد، کاهش خشونت و مسائل خانوادگی از اولویت های مباحث تبلیغی آنها خواهد بود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: روحانیون و مبلغان دینی از ابتدای ماه رمضان تا پایان عید فطر در مناطق مختلف استان حضور خواهند داشت و احکام و مسائل دینی، همچنین آسیبهای اجتماعی امروز که به یک معضل اجتماعی در جامعه تبدیلشده با بهرهگیری از محتواهای در نظر گرفته شده برای کاهش آسیب ها اهتمام بیشتری خواهند داشت.
