  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۰:۲۸

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی:

۲۰۰۰ روحانی در ماه رمضان به مساجد آذربایجان غربی اعزام می شوند

۲۰۰۰ روحانی در ماه رمضان به مساجد آذربایجان غربی اعزام می شوند

ارومیه - مدیرکل تبلیغات اسلامی استان آذربایجان غربی گفت: در طول ماه مبارک رمضان ۲۰۰۰ روحانی به مساجد سراسر استان اعزام می شوند.

حجت‌الاسلام محمد داداش زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ماه مبارک رمضان فرصت ارزشمندی برای تعبد، عبادت برای مؤمنین و روزه‌داران محسوب می‌شود و از این‌ رو اداره کل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی برای استفاده همه ی مردم شریف استان از این ماه مبارک، برنامه ی اعزام روحانی را از ماه‌ها قبل آغاز و در اول ماه مبارک اجرایی می‌کند.

وی در ادامه افزود: برگزاری محافل قرآنی اعم از تفسیر، ترجمه و جمع‌آوری قرآن، بیان معارف قرآنی، برگزاری گفتمان‌های دینی و اردوهای فرهنگی ویژه ی جوانان و نوجوانان از برنامه‌های جانبی این مبلغان در ماه رمضان است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی اضافه کرد: در طول ماه مبارک رمضان امسال، ۲۰۰۰ نفر روحانی به مساجد سراسر استان اعزام می شوند و در شهرستان های ارومیه و میاندوآب دو نفر از مفسرین قرآنی اعزامی از قم به تفسیر آیات نورانی کتاب آسمانی خواهند پرداخت.

حجت‌الاسلام داداش زاده بیان داشت: قبل از آغاز ماه رمضان تمامی مساجد استانی، شهری و روستایی غبارروبی می شوند، همچنین «همایش طلایه داران تبلیغ» در تمامی شهرستانها برگزار خواهد شد.

وی در ادامه اشاره داشت: در طول ماه مبارک رمضان روحانیون اعزامی در مناطق شهری و روستایی به ترویج احکام شرعی، مسائل اعتقادی، آگاهی بخشی در خصوص کاهش آسیب های اجتماعی، پیشگیری از اعتیاد، کاهش خشونت و مسائل خانوادگی از اولویت های مباحث تبلیغی آنها خواهد بود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: روحانیون و مبلغان دینی از ابتدای ماه رمضان تا پایان عید فطر در مناطق مختلف استان حضور خواهند داشت و احکام و مسائل دینی، همچنین آسیب‌های اجتماعی امروز که به یک معضل اجتماعی در جامعه تبدیل‌شده با بهره‌گیری از محتواهای در نظر گرفته‌ شده برای کاهش آسیب ها اهتمام بیشتری خواهند داشت.

کد مطلب 4290794

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها