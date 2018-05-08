اشتغال روستایی و اقتصاد کشاورزی چالش‌ عمده کشور هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حبیبالله اسلامی صبح سهشنبه در کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی که با حضور معاون اول رئیسجمهور در سالن همایش پردیس کشاورزی دانشگاه تهران واقع در کرج برگزار شد، اظهار کرد: کارشناسان اجرایی یاریرسان دولت هستند.
وی در ادامه بابیان اینکه انجمن اقتصاد کشاورزی ایران با برگزاری منظم کنفرانسهای دوسالانه به چالشهای کشاورزی میپردازد و دولت را در یاری کند، گفت: اشتغال حوزه روستایی و اقتصاد کشاورزی چالشهای عمده کشور است که در این کنفرانس به آنها پرداخته میشود.
رئیس انجمن اقتصاد کشاورزی ایران بابیان اینکه میخواهیم به اهداف دولت در این حوزه بپردازیم، گفت: کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی سعی در توسعه و پیشرفت اقتصاد کشاورزی کشور دارد.
وی بابیان اینکه امید داریم دستاوردهای این کنفرانس برای توسعه پایدار کشاورزی پایهای مهم باشد، خاطرنشان کرد: کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی سعی در ایجاد تولیدات پایدار کشاورزی دارد.
