  1. استانها
  2. البرز
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۰:۲۸

رئیس انجمن اقتصاد کشاورزی ایران:

اشتغال روستایی و اقتصاد کشاورزی چالش‌ عمده کشور هستند

اشتغال روستایی و اقتصاد کشاورزی چالش‌ عمده کشور هستند

کرج - رئیس انجمن اقتصاد کشاورزی ایران اشتغال حوزه روستایی و اقتصاد کشاورزی را چالش‌های عمده کشور دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب‌الله اسلامی صبح سه‌شنبه در کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی که با حضور معاون اول رئیس‌جمهور در سالن همایش پردیس کشاورزی دانشگاه تهران واقع در کرج برگزار شد، اظهار کرد: کارشناسان اجرایی یاری‌رسان دولت هستند.

وی در ادامه بابیان اینکه انجمن اقتصاد کشاورزی ایران با برگزاری منظم کنفرانس‌های دوسالانه به چالش‌های کشاورزی می‌پردازد و دولت را در یاری کند، گفت: اشتغال حوزه روستایی و اقتصاد کشاورزی چالش‌های عمده کشور است که در این کنفرانس به آن‌ها پرداخته می‌شود.

رئیس انجمن اقتصاد کشاورزی ایران بابیان اینکه می‌خواهیم به اهداف دولت در این حوزه بپردازیم، گفت: کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی سعی در توسعه و پیشرفت اقتصاد کشاورزی کشور دارد.

وی بابیان اینکه امید داریم دستاوردهای این کنفرانس برای توسعه پایدار کشاورزی پایه‌ای مهم باشد، خاطرنشان کرد: کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی سعی در ایجاد تولیدات پایدار کشاورزی دارد.

کد مطلب 4290796

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها