رویا محمدی‌ها هنرمند نقاش که نمایشگاه آثارش با عنوان «ریتم زندگی» در گالری فردا برپاست درباره ویژگی های این نمایشگاه به خبرنگار مهر گفت: نگاه نقاشی های من به انسان معاصر است؛ انسانی که از دنیای مدرنی که در آن قرار دارد خسته است و دوست دارد دنیای قدیمی و صمیمی را به وجود بیاورد.

وی در مورد رنگ تابلوهایش که به جای رنگ روغن و اکریلیک به آبرنگ شباهت دارد و اینکه چطور به این نوع از رنگ رسیده است، توضیح داد: دنیایی که ما انسان ها از آن گذشته ایم، از نظر من دنیایی محو است و رنگ آن مثل آبرنگ می ماند. از طرف دیگر رنگ های شاد تابلوهایم متناسب با دنیای شادی است که داشته‌ام هرچند قبلاً دنیای شادتری داشتم و این حس را در نقاشی هایم نشان داده ام.

محمدی‌ها درباره تکنیک های به کار رفته در نقاشی هایش بیان کرد: اساس تابلوهایم ترکیب مواد است اما بیشتر اکریلیک کار شده است البته از رنگ روغن، کلاژ، مداد و خودکار هم در نقاشی هایم استفاده کرده ام.

وی درباره استفاده از خودکار و مداد در برخی تابلوها که به صورت نقاشی های بچه گانه است، گفت: روزی دفتر نقاشی دخترم را ورق می زدم و دیدم که نقاشی های او به پایه کار من شبیه است و دقیقاً موردی بود که مدنظر من بود و این نقاشی های او به من در خلق تابلوهایم کمک کرد به همین دلیل نقاشی های بچه گانه نیز در برخی آثارم دیده می شود. دنیای کودکانه خیلی آزادتر از دنیای بزرگسالان است و می خواستم این حس کودکانه را در آثارم نشان دهم.

این هنرمند نقاش در مورد حس زنانگی تابلوهایش نیز توضیح داد: خودم زن هستم و دوست داشتم احساسات زنانه را نمایش دهم و احساس غالب نقاشی هایم عشق است و در نشان دادن آنها از رنگ های شاد استفاده کردم و اکثر مخاطبان نیز حس عشق تابلوها را درک می کنند.

محمدی‌ها در پایان درباره نامگذاری نمایشگاهش گفت: زندگی انسان دوّار است و از خاک و جنین شروع می‌شود و به پیری و مرگ می رسد و دوباره به خاک برمی گردیم و این ریتم زندگی ادامه دارد و این ریتم در نقاشی هایم نیز دیده می شود.

رویا محمدی‌ها هنرمند نقاش زنجانی، ساکن بندرعباس است. او عضو انجمن نقاشان ایران است و حدود ۷ نمایشگاه انفرادی و گروهی داخلی و خارج را تجربه کرده و برگزیده چندین جشنواره هنری نیز بوده است. ۱۶ تابلوی نقاشی او با عنوان «ریتم زندگی» تا ۲۰ اردیبهشت ماه در گالری فردا به نمایش گذاشته شده است.