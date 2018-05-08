افزایش بهای آب در قم/ هزینه ۱۶۰ میلیاردی برای مشکل فاضلاب پردیسان

به گزارش خبرنگار مهر، قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب و بازسازی شبکههای آب شهری که سال ۷۷ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده، تبصرهای دارد که اختیار افزایش آببها برای توسعه شبکه فاضلاب و اقدامات زیرساختی دیگر را در اختیار شوراهای شهر قرار میدهد.
استفاده از ظرفیت تبصره سه برای حل معضلات مالی شرکت آب و فاضلاب در قم موضوعی بوده که بارها در سالهای اخیر مطرح شده است. این موضوع یک بار دیگر در جلسه شامگاه دوشنبه شورای اسلامی شهر قم مطرح شد تا درآمد آن برای حل معضل فاضلاب پردیسان که موجب نارضایتی مردم شده، به کار گرفته شود.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه این لایحه را مطرح کرد. مجید اخوان درباره اما و اگرهای قانونی استفاده از این تبصره هم سؤالاتی داشت.
وی با اشاره به برآورد هزینه ۱۲۶ میلیارد تومانی حل معضل فاضلاب پردیسان گفت: پیشبینی شده درآمد تبصره سه برای ایجاد شبکه فرعی فاضلاب و خطوط پردیسان و همچنین احداث تصفیه خانه صرف شود.
این عضو شورای شهر قم اشاره به اینکه کمیسیون برنامه و بودجه با افزایش یک ریالی آب بهای هر لیتر آب موافقت کرده اضافه کرد: این موضوع در قبوض با رقم پایین تقریباً موجب ۲۰ درصد گران شدن آببها میشود.
اطمینان از تحقق سهم دولت
وی با تأکید بر اینکه منابع حاصل شده صرفاً باید برای حل مشکل فاضلاب پردیسان به کار گرفته شود گفت: به همین دلیل باید از تأمین سهم شرکت آب و فاضلاب و دولت در این پروژه اطمینان حاصل کنیم.
اخوان با اشاره به پیشبینی مصرف آب در هر سال ۱۰۰ میلیون متر مکعب در شهر قم افزود: با این حساب سالانه ۱۰ میلیارد تومان از این محل درآمد حاصل میشود.
به گفته وی این قانون قرار بوده دیماه سال گذشته تصویب شود اما به دلیل شرایط اجتماعی و اقتصادی آن زمان صرف نظر شده است.
فاجعه محیط زیستی در پردیسان
حسن بختیاری، نائب رئیس شورای اسلامی شهر قم هم در این جلسه اظهار داشت: وضعیت فاضلاب پردیسان به شدت نامناسب است و اگر ما در این مقطع تصمیمی نگیریم و دولت هم به این موضوع کمکی نکند در آینده به بحران محیط زیستی و بهداشتی در این منطقه خواهیم رسید.
وی با اشاره به اینکه خرید پساب در شهر قم جذابیتهای لازم برای سرمایهگذاری را ندارد، اظهار کرد: چارهای نداریم جز اینکه با اخذ مبالغی از مردم این کار را پیش ببریم.
وی معتقد است رقمی که برای افزایش آب بها پیشنهاد شده قابل توجه نیست و در قبضهایی ما مصرف ۲۰ متر مکعب تقریباً ماهی دو هزار تومان میشود.
تصمیمهایی که در پایتخت گرفته میشود
روحالله امراللهی، رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر قم هم در این جلسه با اشاره به تقسیم هزار هکتار از اراضی دولت برای شکل دهی به پردیسان و تقسیم ۶۰۰ هکتار دیگر در مرحله دیگر افزود: شکلگیری این شهرک و اضافه شدن این اراضی به محدوده شهری هم در مرکز کشور تصمیمگیری شده اما تبعات و مشکلات این تصمیمات به شهر قم بازگشته است.
وی با اشاره به اینکه دولت سرمایههای بسیاری از جنس زمین در پردیسان دارد اضافه کرد: اگر ادارهکل راه و شهرسازی با شهرداری هماهنگ باشد از همین ظرفیتها میتوان برای حل معضلات پردیسان استفاده کرد.
این عضو شورای اسلامی شهر قم با اشاره به افزایش ۲۰ درصدی قبوض آب با این مصوبه ابراز داشت: این موضوع در کمیته انطباق رد خواهد شد.
وی افزود: در روند این کار باید شرایطی ایجاد شود تا پول به دولت بازنگشته و وارد حساب ویژهای شود تا حتماً در حل معضل فاضلاب پردیسان هزینه شود.
استفاده از تمام ظرفیتها برای تأمین مالی
سید حسن رضوی، رئیس سازمان برنامه و بودجه استان قم هم که مهمان این جلسه بود در توضیح این طرح اظهار کرد: از سه سال پیش علائم بروز مشکل در فاضلاب پردیسان هویدا شد و هر روز مشکل جدیتر میشود تا جایی که الآن به مهمترین مطالبه مردم پردیسان تبدیل شده است.
وی گفت: در این طرح توسعه شبکه فاضلاب با پول مردم و احداث تصفیه خانه و شبکه اصلی با پول دولت صورت خواهد گرفت.
رئیس سازمان برنامه و بودجه استان قم با اشاره به اینکه تا کنون از تمام ظرفیتها برای تأمین هزینه فاضلاب پردیسان استفاده شده افزود: بسیاری از کلانشهرهای سالها است که از ظرفیت تبصره سه استفاده میکنند و ما هم قرار است بخشی از هزینه را از این طریق کسب کنیم.
وی با اشاره به اینکه برآوردش برای حجم ریالی این پروژه ۱۶۰ میلیارد تومان است، اضافه کرد: همزمان یک تصفیه خانه به صورت محلی با هزینه یک میلیارد تومان در حال احداث است.
رضوی با اشاره به اینکه هزینه اضافه شده برای تبصره سه در تمام قبضها ۲۰ درصد نیست گفت: در قبضهایی که مصرف بالا است و جریمه اتفاق میافتد، این افزایش مشمول جریمه نخواهد شد پس کمتر از ۲۰ درصد میشود.
در نهایت افزایش آب بها به ازای هر لیتر یک ریال در قالب تبصره سه قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب و بازسازی شبکههای آب شهری در این جلسه تصویب شد.
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