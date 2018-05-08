واکنش مدیرعامل باشگاه سایپا به حضور علی دایی در پرسپولیس

رضا درویش در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره خبر حضور علی دایی در تیم پرسپولیس به جای برانکو ایوانکوویچ گفت: علی دایی با ما قرارداد دارد و بحث حضورش در پرسپولیس شایعه است. نمی دانم اساس این خبر چیست. من هم این موضوع را دیروز شنیدم ولی وقتی با علی دایی صحبت کردم، خودش هم اظهار بی اطلاعی کرد. دایی گفت که کسی با او در این ارتباط صحبت نکرده است. همانطور هم که گفتم دایی با سایپا قرارداد دارد.

وی درباره اینکه وقتی بحث پیشنهاد پرسپولیس و استقلال به میان می آید شاید این قراردادها رسمیت خود را از دست بدهد، گفت: دایی چند سال پیش سرمربی پرسپولیس بوده و برای اولین بارش نیست که بخواهد سرمربی این تیم شود. حضور در پرسپولیس برای دایی شهد شیرینی نیست. ضمن اینکه برانکو هم سرمربی پرسپولیس است و به ظاهر در این تیم می ماند.

مدیرعامل باشگاه سایپا در پاسخ به این سئوال که آیا جلسه ای با علی دایی داشته است؟ تاکید کرد: ما تلفنی چندبار با هم صحبت کردیم و باید جلسه ای حضوری هم داشته باشیم. تیم ما سهمیه آسیایی دارد و باید ستادی بازی های آسیایی را تشکیل بدهیم. مسابقات جام ملتهای آسیا و بازی های آسیایی هم هست و برای همین باید تیم قدرتمندی ببندیم.

درویش درباره احتمال جذب بازیکن خارجی هم تصریح کرد: تا جایی که امکان داشته باشد بازیکن ایرانی می گیریم. فقط یک مدافع غنایی داریم که قرارداد او هم از روز اول معادل ریالی بسته شده است.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر وضعیت علی قلی زاده و حضور این بازیکن در تیم شارلوا هم گفت: قلی زاده یکبار به باشگاه آمده بود ولی من نبودم. ان شاءالله باهم صحبت می کنیم تا ببینیم چه اتفاقی افتاده است.