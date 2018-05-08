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۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۰:۴۸

مدیر آموزش و پرورش چابهار:

چابهار ۷۷ کلاس تخریبی دارد

چابهار ۷۷ کلاس تخریبی دارد

چابهار - معاون مدیرکل و مدیر آموزش و پرورش شهرستان چابهار گفت: شهرستان چابهار با ۷۷ کلاس تخریبی پایین‌ترین سرانه فضای آموزشی در کشور را دارد.

حسن نوروزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه چابهار پایین‌ترین شاخص سرانه فضای آموزشی در کشور را دارد، اظهار داشت: از فضای آموزشی به‌عنوان معلم دوم یاد می‌شود، سرانه میانگین فضای آموزشی در کشور به‌ازای هر دانش‌آموز حدود ۵ و نیم متر است، ضعیف‌ترین استان در سرانه فضای آموزشی، سیستان و بلوچستان است که عدد سرانه در این استان حدود ۳ متر است.

وی افزود: در استان سیستان و بلوچستان، ضعیف‌ترین شهرستان از نظر فضای آموزشی، شهرستان چابهار است که در اینجا سرانه فضا حدود ۲ متر است.

معاون مدیرکل و مدیر آموزش‌وپرورش چابهار تصریح کرد: رشد جمعیت چابهار بسیار فراتر از رشد طبیعی است، در چابهار به دلیل رشد روزافزون حاشیه‌نشینی فشار بر فضای آموزشی دوچندان شده؛ رشد سریع جمعیت و به‌تبع آن رشد حاشیه‌نشینی موجب شده ما الآن در چابهار ۶ مدرسه استیجاره‌ای داشته‌ باشیم که همگی آن‌ها در مناطق حاشیه‌نشین است.

نوروزی اضافه کرد: به‌خاطر رشد سریع جمعیت و حاشیه‌نشینی هم‌اکنون ما در فضاهای استیجاره‌ای و برخی فضاهای آموزشی شهر با تراکم بالای دانش‌آموز، گاها با ۴۵ نفر در یک کلاس درس مواجه هستیم.

وی گفت: علاوه‌بر فضای استجاره‌ای که هیچ‌کدام کیفیت مطلوبی ازنظر ساخت‌وساز ندارد، ما در شهر ۵ فضای تخریبی با ۴۰ درس و در روستا ۹ فضای آموزشی با ۳۷ کلاس درس داریم، این فضاها که جمعاً به ۷۷ کلاس درس می‌رسد به دلیل قدیمی بودن و وضعیت آب‌وهوایی تخریبی شده که احتیاج به بازسازی کامل دارد.

نوروزی خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت راهبردی بندر چابهار و رشد سریع جمعیت در این بندر  باید همه شرکت‌ها و دستگاه‌های برخوردار با درک این موضوع به ‌یاری آموزش‌وپرورش بشتابند زیرا آموزش‌وپرورش به‌تنهایی قادر نیست با اعتبارات محدود دولتی خلا فضاهای آموزشی را پر کند.

کد مطلب 4290824

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