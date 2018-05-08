چابهار ۷۷ کلاس تخریبی دارد

حسن نوروزی در گفتوگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه چابهار پایینترین شاخص سرانه فضای آموزشی در کشور را دارد، اظهار داشت: از فضای آموزشی بهعنوان معلم دوم یاد میشود، سرانه میانگین فضای آموزشی در کشور بهازای هر دانشآموز حدود ۵ و نیم متر است، ضعیفترین استان در سرانه فضای آموزشی، سیستان و بلوچستان است که عدد سرانه در این استان حدود ۳ متر است.
وی افزود: در استان سیستان و بلوچستان، ضعیفترین شهرستان از نظر فضای آموزشی، شهرستان چابهار است که در اینجا سرانه فضا حدود ۲ متر است.
معاون مدیرکل و مدیر آموزشوپرورش چابهار تصریح کرد: رشد جمعیت چابهار بسیار فراتر از رشد طبیعی است، در چابهار به دلیل رشد روزافزون حاشیهنشینی فشار بر فضای آموزشی دوچندان شده؛ رشد سریع جمعیت و بهتبع آن رشد حاشیهنشینی موجب شده ما الآن در چابهار ۶ مدرسه استیجارهای داشته باشیم که همگی آنها در مناطق حاشیهنشین است.
نوروزی اضافه کرد: بهخاطر رشد سریع جمعیت و حاشیهنشینی هماکنون ما در فضاهای استیجارهای و برخی فضاهای آموزشی شهر با تراکم بالای دانشآموز، گاها با ۴۵ نفر در یک کلاس درس مواجه هستیم.
وی گفت: علاوهبر فضای استجارهای که هیچکدام کیفیت مطلوبی ازنظر ساختوساز ندارد، ما در شهر ۵ فضای تخریبی با ۴۰ درس و در روستا ۹ فضای آموزشی با ۳۷ کلاس درس داریم، این فضاها که جمعاً به ۷۷ کلاس درس میرسد به دلیل قدیمی بودن و وضعیت آبوهوایی تخریبی شده که احتیاج به بازسازی کامل دارد.
نوروزی خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت راهبردی بندر چابهار و رشد سریع جمعیت در این بندر باید همه شرکتها و دستگاههای برخوردار با درک این موضوع به یاری آموزشوپرورش بشتابند زیرا آموزشوپرورش بهتنهایی قادر نیست با اعتبارات محدود دولتی خلا فضاهای آموزشی را پر کند.
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