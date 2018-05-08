سفر با اسنپ در کهکشان سامسونگ

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، اعتبار و اعتماد عمومی حاصل از همین خدمات باعث شده است تا شرکت سامسونگ به عنوان هدیه خرید جدیدترین پرچمداران خود، اعتبار سفر با اسنپ را انتخاب کند. بر همین اساس در کمپین فروش جدیدترین اعضای خانواده کشهکشان سامسونگ، در ازای خرید گوشی‌های پرچمدار این شرکت، اعتباری برابر یک میلیون ریال به شما اهدا خواهد شد.

در مدت محدود این کمپین، در صورت خرید یکی از پرچمداران سری S مجموعه‌ای از هدایا به شما تعلق خواهد گرفت که اعتبار سفر با اسنپ یکی از آنهاست. به این ترتیب خریداران یکی از دو گوشی گلکسی S9 یا S9+ امکان تجربه سفری امن و آسان را با خدمات گسترده اسنپ در تمامی شهرهای تحت پوشش این سامانه خواهند داشت.

اسنپ اکنون در حدود ۴۰ شهر کوچک و بزرگ ایران فعال است و خریداران تازه‌ترین پرچمداران سامسونگ در این شهرها می‌توانند از هدیه اعتباری این سامانه برای سفرهای درون‌شهری خود بهره ببرند.