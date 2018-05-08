به گزارش خبرنگار مهر، جلیل سامان که سال گذشته نخستین چاپ از رمان «وقت بودن» را از سوی انتشارات کتابستان به نمایشگاه کتاب آورده بود، چاپ دوم از این اثر را با بازنویسی کامل و افزوده شدن نزدیک به هشتاد صفحه در نمایشگاه کتاب سال جاری عرضه کرده است.

این هنرمند سینماگر در گفتگو با مهر درباره این اتفاق تازه برای رمانش عنوان کرد: حس کردم که جزئیات زیادی وجود دارد که می توان به نسخه قبلی رمان اضافه کرد که در عین حفظ جذابیت کتاب به بهتر شدن متن آن کمک کند. همین مساله من را به این کار واداشت. از سوی دیگر دوست داشتم رمان در این بازنویسی بیشتر راوی فضای زیست بومی استان سیستان و بلوچستان باشد.

وی ادامه داد: اگر در رمان بخواهیم همان بیان و رفتار مردم بومی سیستان را منتقل کنیم، کسی چیزی از داستان متوجه نمی شود. این مساله کار من را سخت می کرد برای اینکه بتوانم این اتفاقات را بازنویسی کرده و به شکلی قابل درک برای مخاطب در کتاب بنشانم

سامان افزود: پیدا کردن کلماتی که بلوچی باشد یا نزدیک به گویش بلوچی که خواننده نیز بتواند آن را بخواند کار دشواری بود اما در نهایت به آن نائل شد. به حجم کتاب در این بازنویسی حدود ۴۰ درصد اضافه شده است ولی پیرنگ داستان حفظ شده. تغییر عمده کار را اما باید در شخصیت پردازی آن جستجو کرد.

سامان در ادامه از تالیف رمانی تازه خبر داد و گفت: در حال نوشتن رمانی تازه هستم که حاصل به بن بست خوردنم در ساخت یک پروژه سینمایی است. من قرار بود داستانی را با عنوان راهبه در سینما بسازم که داستانی با مضمون گروهک داعش داشت که به هر شکل شرایط ساخت این اثر میسر نشد. تصمیم دارم این قصه را در قالب رمان بنویسم. راهبه داستانی است که در آن از زاویه دید مسیحیان جریان داعش مورد ارزیابی قرار می گیرد.

به گفته سامان این رمان تا پایان ماه رمضان به پایان نگارش اول می رسد