سهام آسیایی رشد کرد/دلار مقابل ارزهای اصلی جهان تقویت شد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، ارزش دلار در بازار معاملات جهانی روز سه شنبه به تقریبا بالاترین سطح خود در ۴ ماه اخیر رسید که علت آن به افزایش ارزش اوراق خزانه و آمار بالای اقتصادی آمریکا نسبت داده می شود. البته افزایش ارزش دلار منجر به کاهش ارزش ارزهای رقیب دلار و دیگر ارزها از جمله پزو آرژانتین شده است.

در همین حال شاخص دلار در برابر ۶ سبد اصلی ارز جهان به ۹۲.۷۶۶ رسید که نزدیک به بیشترین سطح خود در ۴ ماه اخیر است؛ در حالی که ارزش دلار در روز گذشته به ۹۲.۹۷۴ رسید که بالاترین ثبت رکورد دلار از بیست و هشتم دسامبر سال ۲۰۱۷ میلادی به بعد محسوب می شود.

همچنین ارزش یورو که در بازار معاملات دیروز روند نزولی به خود گرفته بود، امروز با ۰.۰۵ درصد رشد به ۱.۱۹۲۹ دلار رسید؛ این در حالی است که هر یورو در بازار معاملات دیروز به ۱.۱۹۲۹ دلار کاهش پیدا کرد که کمترین رقم در بیش از ۴ ماه اخیر برای یورو تلقی می شود.

در همین حال در بازارهای بورس، امروز به کمک موفقیت سهام تکنولوژی در شرایطی که اعلام درآمدهای قدرتمند شرکت‌ها بر حال‌وهوای ناشی از تضعیف بازار جهانی تلفن هوشمند و نگرانی از قوانین سختگیرانه‌تر، غلبه کرده است، سهام آسیایی تقویت شدند.

درحالی‌که در معاملات اولیه امروز، سرمایه‌گذاران با تمرکز بر بیانیه ترامپ، بسیار محتاط شده بودند، رشد شرکت‌های تکنولوژی به سهام آسیایی کمک کرد که امروز سود بدست آورند.

گسترده‌ترین شاخص سهام آسیا اقیانوسیه در خارج از ژاپن ام‌اس‌سی‌آی، ۰.۶ درصد رشد کرد. سهام شرکت‌های فناوری اطلاعات ۱.۲ درصد تحت این شاخص جهش کرد.

نیکی ژاپن ۰.۳ درصد تقویت شد.

سهام تکنولوژی شاخص کوسپی کره‌جنوبی را بالا کشید. این شاخص هم ۰.۴ درصد به ارزش خود افزود.

پس از این که روز دوشنبه کاخ سفید اعلام کرد مذاکرات تجاری آمریکا-چین به زودی از سر گرفته خواهد شد، شاخص شرکت‌های بزرگ تکنولوژی چین، سی‌اس‌آی ۳۰۰، توانست ۱.۳ درصد جهش کند.

روز سه‌شنبه چین گزارش داد که صادرات و واردات این کشور در ماه آوریل جهش کرده است و از آن‌چه پیش‌ینی شده بود فراتر رفته است، اما این اخبار بر بازارها تاثیر نگذاشت.