۷۰ هزار نیرو عهده دار امنیت استانهای جنوبی عراق در انتخابات هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری العرب، فرماندهی عملیات «الرافدین» در عراق اعلام کرد که طرح امنیتی حفظ امنیت استان های جنوبی عراق در طول انتخابات پارلمانی این کشور با انتشار نزدیک به ۷۰ هزار نیروی امنیتی در خیابان های منتهی به مراکز اخذ رأی اجرا خواهد شد.

بر اساس این خبر دستور آغاز عملیات حفظ استان های جنوبی عراق آغاز شده و قرار است این نظامیان عراقی در خیابان های منتهی به دست کم ۱۱۴۵ مرکز انتخاباتی مستقر شوند.

اولین مرحله این عملیات از هفته گذشته با آماده باش بیش از ۲۵ هزار نیروی امنیتی آغاز شده بود.

پیشتر رسانه های عربی گزارش داده بودند که طرح امنیتی وزارت کشور و نیروهای مسلح عراقی با همکاری نیروی هوایی ارتش این کشور از امروز برای تأمین انتخابات پارلمانی این کشور آغاز شده است.