رتبه نخست گمرک کرمانشاه در صادرات به عراق  

به گزارش خبرگزاری مهر، خلیل حیدری اظهار داشت: کشور جمھوری اسلامی ایران در یکماھھ نخست سالجاری در مجموع ۹۸۶ ھزار و ۲۱۹ تن کالا به ارزش۴۰۰میلیون ۲۴۸ ھزارو ۶۴۶ دلار به کشور عراق صادرکرده است.

وی گفت: از این مقدار گمرکات استان کرمانشاه با صدور ۳۶۷ ھزارو ۹ تن کالا بھ ارزش ۱۳۳ میلیون و۹۴۷ ھزارو ۲۲۸ دلار از لحاظ وزنی سھم ۳۷ درصدی و از حیث ارزشی سھم ۳۳ درصدی صادرات کل کشور بھ عراق را بخود اختصاص داده است.

حیدری تصریح کرد: در یک ماھه نخست سالجاری از ۳۶۷ ھزارو ۹ تن کالا بھ ارزش ۱۳۳ میلیون و۹۴۷ ھزار و ۲۲۸ دلار کالای صادراتی گمرکات استان کرمانشاه به عراق، گمرک کرمانشاه با صدور ۳۸ میلیون و ۸۱۳ ھزارو ۶۴ دلار کالا به وزن ۱۴۰ ھزارو ۲۶۲ تن آن در بین گمرکات استان و کشور از حیث وزن رتبه نخست و از لحاظ ارزش رتبھ دوم را در صادرات بھ عراق به خوداختصاص داده است.

مدیرکل گمرکات کرمانشاه عمده کالاھای صادراتی از طریق این گمرکات را گوجه فرنگی تازه یا سردکرده، کولرھای آبی، سیب زمینی محفوظ شده به جز در سرکه یا جوھرسرکه یخ نزده، انواع بستنی، لوازم خانه داری و پاکیزگی، کاشی، نایلون پلاستیکی، ظروف پلاستیکی، سیمان عنوان کرد.

وی بیان کرد: بیشتر کالاھای فوق به کشور عراق صادر می شود و عمده کالاھای صادراتی از گمرکات استان کرمانشاه بهکشورھای عراق، افغانستان، ارمنستان، پاکستان، فدراسیون روسیه، امارات متحده عربی، جمھوری متحده تانزانیا، ازبکستان و.... بوده است.

