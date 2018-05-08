کی روش: زیر چتر دیکتاتوری کنفدراسیون فوتبال آسیا هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، کارلوس کی روش در حاشیه تمرین امروز تیم ملی فوتبال ایران در جمع خبرنگاران حاضر شد و به تشریح شرایط این تیم پرداخت.

وی در خصوص باخت پرسپولیس مقابل الجزیره امارات و اینکه دغدغه هایش برای آماده سازی بازیکنان داخلی درست بوده است، گفت: در هفت سالی که در ایران کار کرده ام تلاشم این بوده تا درباره یک باشگاه و مربی صحبت نکنم. سعی من این بوده که این موضوع را زیر پا نگذارم. البته وجدان من راحت است چرا که پیش از این پیگیری های لازم را انجام داده ام.

کی روش با اشاره به وضعیت جسمانی الکس فرگوسن سرمربی پیشین منچستر و همکار قدیمی اش، تاکید کرد: امروز خبرهای خوبی از وضعیت فرگوسن داریم. نوع جنگیدن او با این بیماری و همچنین حمایت خانواده اش ستودنی است. امیدوارم که هرچه زودتر سلامتی اش را به دست بیاورد.

سرمربی تیم ملی مجددا به بحث آماده سازی تیم ملی اشاره کرد و افزود: در مکتبی که در آن آموزش دیده ام، یاد نگرفته ام که در مورد باشگاه ها، مربیان و بازیکنان صحبت کنم. فقط یاد گرفته ام درباره وظایف خودم حرف بزنم.

کی روش تاکید کرد: وقتی حرکت در مسیر اماده سازی تیم ملی برای حضور در جام جهانی تفاوتی را برای مسئولان ورزش ایران ایجاد نمی کند چرا باید مرا تحت تاثیر قرار بدهد؟

وی به تکرار موضع گذشته اش درباره وضعیت بازیکنان داخلی پرداخت و گفت: با کمال احترام می گویم بازیکنان لیگ داخلی ایران برای حضور در جام جهانی و رسیدن به سطح کیفی مطلوب نیاز به یک تدارکات و برنامه خاص دارند.

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران با بیان اینکه نمی داند باید در این شرایط بخندد یا گریه کند، تصریح کرد: مدام عنوان می شد که اولویت فوتبال ایران حضور قدرتمندانه در جام جهانی است. آیا شما (خبرنگاران) هم این حرف را شنیدید؟ قرار بود مسابقات لیگ برتر در تاریخ ۷ اردیبهشت برای تیم ملی به اتمام برسد. با این حال لیگ در این تاریخ تمام شد ولی شرایط به نفع تیم ملی نبود.

کی روش افزود: متاسفانه کنفدراسیون فوتبال آسیا با درخواست ما برای تعویق مسابقات لیگ قهرمانان آسیا موافقت نکرد. خب اگر قرار بود اینطور باشد لیگ برتر را هم ادامه می دادیم تا مسابقات فشرده نشود. با این برنامه ریزی، بازیکنان آزادانه به باشگاه هایشان در لیگ قهرمانان آسیا رسیدند. این برنامه ریزی برای باشگاه ها بود نه تیم ملی!

سرمربی تیم ملی فوتبال با انتقاد از کنفدراسیون فوتبال آسیا تصریح کرد: مقصر همه این اتفاقات AFC است چون آنها برنامه‌ریز هستند و با این شرایط باعث شدند به بازیکنان فشار بیاید.

کی روش همچنین با اشاره به حضور علی کفاشیان در یکی از کمیته های کنفدراسیون فوتبال آسیا به کنایه گفت: شما شخص جنتلمنی دارید که نایب‌ رئیس AFC است و باید از او سؤال کنید که چرا مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا را در این تاریخ برگزار کردند.

وی همچنین اشاره ای به صحبتهای زلاتکو کرانچار سرمربی فعلی تیم امید و سرمربی سابق سپاهان داشت. کی روش گفت: مصاحبه ای از کرانچار خوانده بودم مبنی بر اینکه کی روش می تواند از ۷ اردیبهشت به بعد تیم ملی را آماده کند ولی این اتفاق رخ نداد.

سرمربی تیم ملی یادآور شد: شاید هم من اشتباه می کنم چون تجربه چهار دوره حضور در جام جهانی را دارم و ۳۷ سال در سطح اول فوتبال دنیا کار کرده ام!

کی روش در پاسخ به این سئوال که آیا درست است شما سرمربی تیم ملی ایران در جام ملتها نیستید؟ خاطرنشان کرد: فعلا کارهای مهمتری برای آماده سازی تیم ملی داریم. این بحث مربوط به الان نیست.

وی همچنین درباره ارزیابی اش از آماده سازی تیم ملی تصریح کرد: ما آماده سازی فوق العاده ای داریم و مستحق نتیجه فوق العاده هم هستیم. تدارکات بد نتایج بدی هم دارد. شاید گاهی اوقات با یک آماده سازی نامناسب پاداش و جایزه ای به شما داده شود ولی همیشه نباید منتظر جوایزی باشیم که خداوند می دهد. باید واقع بینانه کار کنیم.

کی روش مجددا از تصمیمات کنفدراسیون فوتبال آسیا انتقاد کرد و اظهار داشت: AFC فکر می کند تیم های آسیایی مثل عربستان و ایران همانقدر زمان برای آماده سازی نیاز دارند که اسپانیا و پرتغال.

وی ادامه داد: در «فیفا دی‌های» قبل، تیم های آسیایی که به جام جهانی صعود کرده اند بازی های تدارکاتی انجام دادند. از میان پنج تیم آسیایی فقط ایران صاحب یک پیروزی شد. نتایج دیگر تیم ها مناسب نبود.

سرمربی تیم ملی تاکید کرد: آیا با ارزیابی این نتایج، کنفدراسیون آسیا هنوز هم همان نظر را دارد؟

کی روش با بیان اینکه ۹۹ درصد مردم و کارشناسان مقابل اسپانیا و پرتغال بازی نکرده اند، مهمترین دغدغه اش را اینطور توصیف کرد: من در تیم های پرتغال، رئال مادرید و منچستریونایتد کار کرده ام و سرعت این تیم ها و بازیکنانشان را دیده ام. سرعت آنها با سرعت لیگ ایران تفاوت دارد.

خبرنگاری از کی روش پرسید که چه لزومی داشت سیدجلال حسینی باوجود محرومیت همراه پرسپولیس به امارات برود. سرمربی تیم ملی در پاسخ گفت: این سئوال را باید از فدراسیون بپرسید نه از من. نمی خواهم درگیر موضوعاتی شوم که برای باشگاه ها و مربیان مشکل ساز شود.

کی روش با بیان اینکه هیچکس به اندازه او برای باشگاه ها دلسوز نبوده و دو سال پیش از برنامه تیم های ایرانی در کنفدراسیون آسیا دفاع کرده است، گفت: عامل تمام این مشکلات AFC است. در حال حاضر زیر چتر دیکتاتوری AFC هستیم. در برنامه های کنفدراسیون آسیا منافع فوتبالی دیده نشده است که اگر غیر از این بود مرحله حذفی لیگ قهرمانان الان برگزار نمی شد.

سرمربی تیم ملی در پایان تاکید کرد: برنامه ریزی AFC به منافع پنج تیم آسیایی در جام جهانی لطمه زده است. تنها چیزی که می خواهم این است که بازیکنان در فرم مطلوب باشند.