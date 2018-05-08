تولید کنندگان استان قزوین حمایت می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی روز سه شنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار استان که در سالن جلسات معاونت اقتصادی برگزار شد، بر لزوم اهمیت دقت، جدیت، کنترل و رصد مستمر بازار استان بیش از پیش تاکید کرد.

حبیبی تصریح کرد: در آستانه ایام ماه مبارک رمضان و طرح ضیافت بایستی کالاهای مورد نیاز مردم تهیه و توزیع شود که در این راستا برای تامین کالاهای اساسی شهروندان استان خصوصا برنج، شکر و روغن برنامه ریزی جدی انجام شده است.

معاون امور اقتصادی استانداری قزوین تاکید کرد: قیمت مرغ در ایام ماه مبارک رمضان بایستی کنترل و بدقت نظارت شود.

حبیبی یاد آور شد : برای تولید مرغ گرم در حال حاضر مشکلی در استان نداریم اما برای اطمینان بازار، مرغ منجمد نیز به میزان کافی ذخیره سازی می شود.

وی خاطر نشان کرد : تلاش جدی برای بازگرداندن قیمت تخم مرغ و تامین نیاز استان انجام شده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قزوین بر لزوم اهمیت حمایت جدی از تولید کنندگان داخلی برای تامین نیازهای اساسی مردم استان تاکید کرد و یادآورشد: تلاش می کنیم تسهیلات مورد نیاز اتحادیه مرغداران و تخم گذار استان برای تامین و تولید مرغ وتخم مرغ فراهم شود.

وی با بیان اینکه برای تامین نیاز گوشت استان بایستی از خروج دام زنده جلوگیری کرد، گفت: گوشت گرم وارداتی نیز برای کنترل قیمت به میزان کافی در ماه رمضان تامین می شود.

حبیبی همچنین اظهارداشت: بایستی بازار بصورت مستمر نظارت شود تا از ایجاد نارضایتی در مردم جلوگیری نشود.