لایحه دوفوریتی افزایش ١٠٠ درصدی سهمیه طرح ترافیک خبرنگاران

به گزارش خبرگزاری مهر، در دیدار اعضای انجمن صنفی مدیران مسئول روزنامه های غیردولتی با سمیع الله حسینی مکارم که با حضور محمد علیخانی، رییس کمیسیون حمل و نقل و محمدجواد حق شناس، رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران برگزار شد، سرپرست شهرداری تهران تاکید کرد: اصحاب رسانه از شریف ترین اقشار جامعه هستند.

حسینی مکارم با پرداختن به موضوع طرح ترافیک خبرنگاران تصریح کرد: به منظور سهولت در فعالیت خبرنگاران، برای افزایش صددرصدی سهمیه طرح ترافیک این قشر شریف برنامه داریم.

وی افزود: ظرف یکی دو روز آینده لایحه ای به شورای اسلامی شهر تهران تقدیم خواهیم کرد که به موجب آن افزایش دو هزار سهمیه جدید به دو هزار سهمیه موجود را از شورا تقاضا خواهیم کرد که امیدواریم مورد تایید اعضای محترم شورا قرار گیرد.

علیخانی نیز در این جلسه از بازبینی و اصلاح آیین نامه تشخیص صلاحیت خبرنگاران برای دریافت آرم طرح ترافیک در کمیسیون متبوعش خبر داد.