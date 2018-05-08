آلمان و روسیه دو شریک جداناپذیر هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، زوددویچه سایتونگ در شماره امروز خود در یادداشتی به مناسبات تاریخی آلمان - روسیه پرداخته است.

این روزنامه در این باره نوشت: روسیه تاکنون نتوانسته غیر از آلمان کشور اروپایی دیگری را برای همکاری های تنگاتنگ خود برگزیند، تعامل دو کشور در سالهای اخیر نشان از عمق نزدیکی دوجانبه دارد.

«آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان قرار است در تاریخ ۱۸ ماه جاری میلادی پس از یکسال راهی روسیه شود. نخستین مهمان پوتین در چهارمین دوره ریاست جمهوری بی شک معتمدترین طرف اروپایی آنها بشمار می آید.

بی شک برلین دلایل متعددی برای این مناسبات ویژه و عمیق دارد که سایر کشورهای اروپایی توجهی به آن ندارند. آلمان بر این باور است که آمریکا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید بپذیرند روسیه نقش مهمی در موازنه امنیت و ثبات در جهان ایفا می کند. آنها بخش عمده ای از سیاست های اتخاذی روسیه در صحنه بین الملل را درست خوانده و از آن حمایت می کنند.