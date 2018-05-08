پخش فیلم حادثه تروریستی مجلس در دادگاه

به گزارش خبرنگار مهر، هفتمین جلسه رسیدگی به اتهامات عوامل گروهک تروریستی داعش در حمله به مجلس شورای اسلامی و حرم مطهر امام راحل به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.

در این جلسه تعدادی از شکات و شاهدان عینی حادثه تروریستی مجلس شورای اسلامی حضور دارند.

قاضی صلواتی از یکی از شکات دعوت کرد پشت تریبون حضور یابد.

دو شاکی، شکایت خود را اعلام کردند.

قاضی صلواتی از یکی از شاهدان عینی حادثه تروریستی مجلس خواست پشت تریبون قرار گیرد.

شاهد عینی گفت: به بدن شهید تیموری رگبار بسته بودند، تروریست‌ها که وارد می‌شدند به پیکر وی رگبار می‌بستند و سر وی متلاشی شده بود.

وی ادامه داد: تروریست‌ها به هرکسی می‌رسیدند رگبار می‌بستند. در یکی از اتاق‌ها شخصی را به شهادت رسانده بودند و غرق خون بود؛ اما تروریست‌‎ها وقتی برای گرفتن فیلم به اتاق رفته بودند باز هم به سرش شلیک کرده بودند.

قاضی صلواتی دستور پخش فیلمی از حادثه تروریستی مجلس در صحن علنی دادگاه را صادر کرد.

رییس دادگاه در ادامه گفت: فیلمی که تروریست‌ها از حادثه مجلس تهیه کرده بودند از طریق تلگرام برای مرکزیت داعش ارسال شده بوده است.

وی با تاکید بر اینکه پیامرسان تلگرام محل امنی برای تبادل اطلاعات تروریست‌ها بوده، ادامه داد: تروریست‌ها از این پیامرسان برای تبادل اطلاعات و قاچاق سلاح به کشور استفاده می‌کردند و همچنین هماهنگی‌های ورود عوامل حمله به ایران در این پیامرسان صورت گرفته است.

در ادامه یکی از مجروحان حادثه تروریستی پشت تریبون قرار گرفت.

روح الله شجاع خلیل، کارمند مجلس و مجروح حادثه تروریستی گفت: هنگام وقوع حمله به ساختمان مجلس به حیاط رفتم و پشت دیوار کوتاهی پناه گرفتم، تروریست‌ها که به طبقه چهارم ساختمان دفاتر نمایندگان رفته بودند از آنجا به من شلیک کردند و مجروح شدم.

خ.ر.م متهم ردیف هفتم پشت تریبون قرار گرفت و قاضی صلواتی متهم را تفهیم اتهام و از وی خواست دفاعیات خود را بیان نماید.

متهم ردیف هفتم در بخشی از دفاعیات خود از ر.ب که وی نیز در صحن علنی دادگاه حضور دارد شکایت کرد. خ.رم گفت: می‌خواهم از ر.ب شکایت کنم.

قاضی صلواتی خطاب به متهم تصریح کرد: مدتی در یکی از استان‌های جنوبی با عقاید داعش آشنا شدی، با گروهک کتائب بیعت کرده‌ای و این اقاریر صریح شماست.

خ.ر.م ، عضو داعش گفت: من اصلا نماز هم نمی‌خواندم.

قاضی صلواتی گفت: دستورات داعش را اجرا می‌کردی، شما با س.م عضو تیم ترور بیعت کرده‌ای و در صحبتی که با س.م کردی متوجه شدی او عضو داعش بوده است.

قاضی صلواتی ادامه داد: پس از استقرار تیم ترور در منزلی که فراهم شده بود یک بسته برای تو آوردند، داخل بسته دلار بود و پشت آن پیامی نوشته شده بود، شما بعد از ملاقات با س اعلام امادگی برای پیوستن به تیم ترور کردی و شما مورد اعتماد تیم بودید.

متهم پاسخ داد: من با س بیعت نکرده‌ام.

قاضی صلواتی اظهار کرد: این اقاریر صریح شما در دادسرا و وزارت اطلاعات است و شما می‌دانستی س عضو تیم ترور است.

قاضی صلواتی بیان داشت: منزل الف. ل را چگونه در اختیار تیم ترور گذاشتی؟

متهم گفت: س گفت برای ۲۰ دقیقه می‌خواهم دامادم را ببینم.

قاضی صلواتی خاطرنشان کرد: شما این منزل را که خالی هم بود به مدت یک هفته در اختیار تیم ترور گذاشتی، شما چکاره بودی که به تیم ترور اسکان دادی؟

متهم تصریح کرد: ر.ب ول کن من نبود و او از من خواست.

قاضی صلواتی: شما چون با انها بیعت کرده بودید این وظیفه را داشتید.

قاضی صلواتی: کارت را ول کرده بودی و برای پیدا کردن خانه به شهر دیگری رفته بودی.

متهم تصریح کرد: س خودش این خانه را گرفته بود.

قاضی صلواتی ادامه داد: اگر س خودش خانه گرفته بود پس چه لزومی به حضور شما بود؟

مستشار دادگاه تصریح کرد: می‌گویی سواد ندارم؛ اما یک گوشی هوشمند با سیمکارت صفر گرفتی.

متهم بیان داشت: گوشی برای دو نفر دیگر بود و من حتی بلد نبودم ان را روشن کنم.

مستشار دادگاه گفت: گوشی چند وقت پیش تو بود؟

متهم: یک هفته پیش من بود و روزی به من گفتند چرا گوشی را خاموش کردی؟ گفتم من اصلا بلد نیستم گوشی را روشن کنم.

نماینده دادستان: امیر گروه ترور یک گوشی هوشمند و سیمکارت صفر به خ.ر.م می‌دهد.

نماینده دادستان افزود: ر.ب کار با گوشی هوشمند را بلد نبود به همین جهت گوشی را به خ.ر.م دادند تا پیام‌ها را به او برساند.

قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: منزل را شما اجاره کرده بودی.

متهم پاسخ داد: کار من نبود، «س» خانه را اجاره کرد.

قاضی صلواتی خطاب به س گفت: خانه را شما اجاره کردی؟

متهم س گفت: نه من اجاره نکردم، خ.ر.م اجاره کرد.

متهم خ.ر.م: من از ر.ب شکایت دارم، به من خیانت کرد.

قاضی صلواتی: اقای ر.ب چرا به خ.ر.م خیانت کردی؟

متهم ر.ب: دروغ می‌گوید عضو کتائب بود.

قاضی دستور پخش فیلم دیگری از حادثه را صادر کرد.

فیلمی از لحظه تخلیه ساختمان دفاتر نمایندگان مجلس در جلسه علنی پخش شد و شخصی در مورد این فیلم توضیح می‌دهد.

قاضی متهم ردیف هشتم را به جایگاه فراخواند.

قاضی صلواتی ع.ب را تفهیم اتهام کرد.

متهم ع.ب برادر متهم ر.ب است.

متهم تصریح کرد: ر.ب به من گفت چند مهمان دارم و من از آن‌ها پذیرایی می‌کردم.

قاضی صلواتی پرسید: به تو توضیح داد که این افراد چه کسانی هستند؟

متهم پاسخ داد: نه توضیحی نداد، چون گفت دوستان من هستند از او توضیحی نخواستم.

مستشار دادگاه خطاب به متهم ع.ب گفت: چرا اسم مستعار فردین روی شما گذاشته بودند؟

ع.ب پاسخ داد: نمی‌دانم، روزی به من گفتند اسم مستعارت فردین است و علتش را نمی‌دانم.

قاضی صلواتی گفت: چون فردین اسم تشکیلاتی تو در داعش بود.

قاضی صلواتی افزود: وقت دستگیری از محل دستگیری شما چه چیزی کشف شد؟

متهم گفت: مقداری پول.

قاضی صلواتی با اعلام دقیق تعداد گلوله‌های توپ، خمپاره، مین و نارنجک کشف شده، متهم را تفهیم اتهام کرد.

مستشار دادگاه بیان داشت: علاوه بر اینها ۲ هزار دلار که از امیر تیم تروریستی تحویل گرفته بودی کشف شد.

نماینده دادستان گفت: متهم از سال ۸۱ به همراه برادر و پسر عمویش از سال ۸۱ گلوله‌های توپ و تجهیزات جنگی جمع اوری می‌کرده است.

نماینده دادستان گفت: متهم به در اختیار داشتن حدود ۱۰۰ قبضه گلوله توپ و خمپاره و ... اقرار کرده است.

قاضی ختم جلسه را اعلام کرد.

قاضی صلواتی: در مهلت قانونی احکام صادر خواهد شد.