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۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۱:۴۸

در صحن علنی اتفاق افتاد؛

سر و صدای بی دلیل محبی نیا هنگام بررسی یک لایحه

سر و صدای بی دلیل محبی نیا هنگام بررسی یک لایحه

در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، فریادهای عجیب و بی دلیل نماینده مردم شاهین دژ، برای دقایقی جلسه را تحت شعاع قرار داد.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی در خصوص رد لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، فریادهای جهانبخش محبی نیا نماینده مردم شاهین دژ، میاندوآب در مجلس شورای اسلامی برای دقایقی باعث تحت شعاع قرار گرفتن نظم جلسه شد.

محبی نیا که پیش از آن در مخالفت با رد لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم سخن گفته بود و در اظهاراتش به بخش های مختلف مجلس اشاره می کرد، بی آنکه محتوای صحبت هایش مشخص باشد از جای خود بلند شده و با حرکت به سمت وسط صحن مشغول داد و فریاد شد.

این واکنش وی در حالی بود که برخی دیگر از نمایندگان مشغول بیان دیدگاه های خود درخصوص رد یا تأیید این لایحه بودند.

محبی نیا در اظهاراتش گفته بود که پذیرش این لایحه به معنای تروریستی تلقی کردن گروه های مقاومت نیست؛ او البته از بی نظمی در جایگاه هیئت رئیسه نیز انتقاد کرده بود.

در پی این واکنش محبی نیا برخی نمایندگان همچون پزشکیان، ذوالنور و ابطحی کنار صندلی وی رفته و تلاش کردند تا او را آرام کنند.

کد مطلب 4290910

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